瓊斯盃》B聯盟新人王脇真大0.2秒絕殺！日本戲劇性氣走卡達開胡

日本隊逆轉卡達。（籃協提供）

〔記者盧養宣／新北報導〕日本隊今在第44屆威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽男子組第二日和卡達激戰至延長賽，靠本季B聯盟新人王、琉球黃金國王後衛脇真大倒數0.2秒的致勝拋投，以86：84驚險贏球，收下本屆第一勝。

日本隊昨以69：86不敵睽違多年來台參賽的巴林，今面對卡達打完上半場也陷入33：39落後，易籃後日本隊打出26：16的攻勢反超，末節兩軍你來我往，卡達長人阿爾發（Oussama Arfa）在78：78平手時站上罰球線2罰都沒進，也讓雙方只能加班再戰。

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延長賽兩軍火力都有限，卡達在倒數44.3秒靠穆薩（Abdulla Mousa）放進2分取得84：82超前，接著脇真大先幫助日本扳平比數，隨後在倒數0.2秒出手，球在籃圈上轉了好幾圈後破網，日本隊戲劇性帶走勝利。

致勝英雄脇真大今繳出全隊最高27分，另有10籃板、3抄截，他賽後表示，昨天的比賽沒能有所發揮，「很高興今天團隊改善內容，贏下比賽，希望能延續氣勢連勝。」

對於展現強心臟氣走卡達，脇真大感謝教練的信任，「謝謝教練在關鍵的時刻把任務交給我，能投進很開心。」

脇真大今年曾隨琉球黃金國王在東亞超級籃球聯賽期間造訪新莊體育館對決新北國王，他表示，當時是代表球隊來台，這次則是代表日本，希望不要辜負日本球迷的期待，也很開心東超期間能與擁有NBA資歷的林書豪對決，「希望未來還有機會對上的話，能夠盡力證明自己。」

日本隊將在19日對決台灣白隊，20日最後一天最後一戰過招台灣藍隊，脇真大表示，「我們會全力以赴，會證明就算對上藍隊也有機會獲勝。」

脇真大。（籃協提供）

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