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亞洲盃男籃》日本熱身賽意外2連敗南韓 主帥點出問題

2025/07/13 17:42

日本隊主帥霍瓦斯。（資料照）日本隊主帥霍瓦斯。（資料照）

李冠霖／核稿編輯

〔記者盧養宣／綜合報導〕南韓隊今在亞洲盃熱身賽靠旅外好手李賢重19分、12籃板領軍，以84：69擊敗日本，兩場交手日本的比賽都拿下勝利。

南韓隊在熱身賽首戰靠李賢重貢獻25分以91：77力退日本，今兩軍續戰，打完首節以5分些微領先的南韓，第二節打出25：14的攻勢，打完前兩節取得50：34的優勢，易籃後更將領先擴大至超過20分，順利收下2連勝。

李賢重此役攻防兩端都相當亮眼，上場22分鐘拿下19分、12籃板、4助攻，南韓隊接下來將在18日和20日交手卡達，持續備戰下月登場的亞洲盃。

FIBA世界排名21的日本男籃此次雖然包括河村勇輝、富永啓生以及馬場雄大等主力都不在陣中，但作客排名53位的南韓兩戰都沒能贏球仍令人意外，日本隊主帥霍瓦斯（Tom Hovasse）賽後坦言，李賢重的表現令人印象深刻，並表示日本隊此役團隊命中率僅32.4%，手感不佳，「第一節雖然有打出想要的表現，但沒能延續下去，韓國隊的防守做得很好。」

霍瓦斯指出，可以看出南韓隊在集訓期間團隊培養出很好的默契，每位球員都知道應該扮演什麼樣的角色，日本隊則在集訓時間不足下，團隊組織方面差強人意。

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