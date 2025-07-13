射箭世界盃》加射階段對手失誤！湯智鈞／邱意晴逆轉法國摘銅牌

湯智鈞、邱意晴攜手射下反曲弓混雙銅牌。（射箭協會提供）

李冠霖／核稿編輯

〔記者粘藐云／綜合報導〕台灣組合湯智鈞／邱意晴今在射箭世界盃馬德里站反曲弓混雙銅牌戰登場，兩人和法國組合一路激戰，最後以4：4平手進入加射。加射階段，邱意晴和湯智鈞分別射出9分、10分箭，法國奧運銀牌好手阿迪斯（Baptiste Addis）雖射出10分箭，但女將柯爾多（Amelie Cordeau）發生失誤僅射下7分，最終台灣組合在加射以19：17擊退對手，收下銅牌。

巴黎奧運國手湯智鈞和邱意晴這次在世界盃馬德里站攜手挑戰混合團體賽事，兩人在資格賽搶下第4種子，接著在淘汰賽階段先後擊敗摩爾多瓦、斯洛維尼亞，闖進4強，可惜在4強戰遭南韓逆轉，只能爭銅。

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湯智鈞／邱意晴在前兩局和對方戰成平手形成2：2，第3局時，台灣隊以38：39落敗，讓法國隊取得4：2領先，但台灣組合頂住壓力，第4局以39：38扳回一城，雙方戰成4：4進行加射。

加射階段，台灣女將邱意晴先射下10分，緊接上場的阿迪斯也射出10分箭，但湯智鈞僅射出9分，場面一度緊張，最後上陣柯爾多卻出現失誤，僅拿下7分，拱手把勝利讓出，也令她懊惱不已，最終台灣隊在加射階段以19：17帶走銅牌。

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