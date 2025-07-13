羽球》擺脫腰椎傷勢陰霾 蘇筱婷印尼青少年大獎賽奪亞軍

蘇筱婷獲得女單銀牌。（教練林峻永提供）

李冠霖／核稿編輯

〔記者粘藐云／綜合報導〕即將升上高二的中租大同女將蘇筱婷，今天在印尼青少年羽球大獎賽女單決賽以10：21、14：21不敵泰國女將托魯格（Tonrug Saeheng ）收下亞軍，她也持續爭取青少年世界排名積分，希望能朝2026年在塞內加爾達卡舉辦的夏季青奧，另外，中租大同的易仲祥摘下男單銅牌。

蘇筱婷去年剛進入大同高中時，因腰部不適進而發現腰椎骨裂的問題，她在當下也決定動刀，經過3個月的休養才慢慢重啟訓練。雖然復健之路相當辛苦，但大同高中教練林峻永透露，蘇筱婷是很自律的球員，基本上給她的課表她都能完成，也感謝北市大防護團隊和中租球團的支持，讓她有機會能一圓參與青年奧運的夢想。

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蘇筱婷上週拿下2025第二次全國青少年羽球錦標賽U19女單冠軍，這週她在印尼大獎賽再度闖進決賽，可惜和托魯格鏖戰兩局後仍敗下陣來。林峻永認為，她這一場失誤率偏高，加上對方的球讓她打得不太舒服，「這也是她要繼續去學習之處，碰上打法相剋的對手時，要怎麼去突破，而不是只能打順風球。」

擺脫腰傷陰霾，逐漸在賽場上打出成績，蘇筱婷把目標放在2026年夏季青奧，這屆青奧將在塞內加爾達卡舉行，但目前尚未有明確的選拔規範，但若按照前例，會以球員世界排名來決定，因此她現在目標也是積極爭取積分，希望把世界排名往前推進到安全範圍內。

蘇筱婷（左二）獲得女單銀牌。（教練林峻永提供）

易仲祥摘下男單銅牌。（教練林峻永提供）

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