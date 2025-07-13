中職》威能帝超狂14K寫歷史紀錄！生涯保持「剋獅」金身

威能帝。（記者李惠洲攝）

〔記者林宥辰／高雄報導〕2023年季中來台至今，樂天桃猿洋投威能帝頗能「除獅」，今賽前生涯在例行賽對戰獅隊，拿下4勝0敗、對戰防禦率2.05。今威能帝再對獅隊上演三振秀，單場狂飆14次三振，幫助桃猿隊終場4:0擊敗統一獅。

獅隊昨讓樂天另一位強投魔神樂投不滿5局就退場，團隊全場未吞下任何三振，今面對威能帝則幾乎無招架之力。威能帝7局用98球、無失分，任內僅被擊出2支安打，獅隊打線全員都有遭威能帝三振紀錄，2至3局間一度連5打席三振，威能帝合計送出14次三振，破個人紀錄。

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除了突破個人紀錄，威能帝是單場14次以上三振的10人次（前兄弟象隊瑞奇2次）當中，唯一一位投滿7局用球數未破百者。

飛力獅、威能帝兩位頂尖洋投同場，比賽前段形成投手戰。樂天桃猿成晉、林智平接連兩支內野安打，加上獅隊游擊手陳聖平處理成晉的滾地球時發生失誤，形成一三壘有人。雖然林智平盜壘失敗、林泓育遭三振形成2出局，猿隊仍靠梁家榮適時安打先馳得點。

5局上，林子偉從飛力獅手中擊出右外野方向陽春砲，這是林子偉本季第2轟，也是他返台發展後，生涯在家鄉高雄的首轟。

獅隊飛力獅投5局失2分退場，胡智爲6局接手，林泓育擊出二壘安打，梁家榮接著敲安，帶有打點，梁家榮此役第2分打點。梁家榮8局上2出局時，面對陳韻文擊出陽春砲，猿隊拉開比分差距。

林子偉陽春全壘打。（記者李惠洲攝）

梁家榮今天敲出本季首轟。（記者李惠洲攝）

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