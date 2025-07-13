中職》兄弟涼水祭2戰票房超狂！ 洲際本季12場觀眾破萬6隊最多

中信兄弟熱門主題日「涼水祭」最終日再開紅盤，今天吸引12007名觀眾進場，2戰合計2萬8610人進場。（中信兄弟提供）

〔記者龔乃玠／台中報導〕中信兄弟熱門主題日「涼水祭」最終日再開紅盤，今天吸引12007名觀眾進場，2戰合計2萬8610人進場。

中信今明舉辦主題日「涼水祭」，一、三壘側熱區前的熱定區域開放球迷們打水仗，昨天有洲際本季第3多的16603人進場，今天則是12007名。而洲際球場本季已有12場破萬觀眾球賽，排名6隊室外主場最多。

請繼續往下閱讀...

★本季觀眾破萬場數

台北大巨蛋：21場

洲際：12場

樂天桃園：7場

澄清湖：6場

新莊：5場

台南：3場

中信兄弟熱門主題日「涼水祭」最終日再開紅盤，今天吸引12007名觀眾進場，2戰合計2萬8610人進場。（記者廖耀東攝）

中信兄弟熱門主題日「涼水祭」最終日再開紅盤，今天吸引12007名觀眾進場，2戰合計2萬8610人進場。（記者廖耀東攝）

中信兄弟熱門主題日「涼水祭」最終日再開紅盤，今天吸引12007名觀眾進場，2戰合計2萬8610人進場。（記者廖耀東攝）

中信兄弟熱門主題日「涼水祭」最終日再開紅盤，今天吸引12007名觀眾進場，2戰合計2萬8610人進場。（記者廖耀東攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法