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中職》兄弟涼水祭2戰票房超狂！ 洲際本季12場觀眾破萬6隊最多

2025/07/13 19:21

中信兄弟熱門主題日「涼水祭」最終日再開紅盤，今天吸引12007名觀眾進場，2戰合計2萬8610人進場。（中信兄弟提供）中信兄弟熱門主題日「涼水祭」最終日再開紅盤，今天吸引12007名觀眾進場，2戰合計2萬8610人進場。（中信兄弟提供）

〔記者龔乃玠／台中報導〕中信兄弟熱門主題日「涼水祭」最終日再開紅盤，今天吸引12007名觀眾進場，2戰合計2萬8610人進場。

中信今明舉辦主題日「涼水祭」，一、三壘側熱區前的熱定區域開放球迷們打水仗，昨天有洲際本季第3多的16603人進場，今天則是12007名。而洲際球場本季已有12場破萬觀眾球賽，排名6隊室外主場最多。

★本季觀眾破萬場數

台北大巨蛋：21場 

洲際：12場 

樂天桃園：7場 

澄清湖：6場 

新莊：5場 

台南：3場

中信兄弟熱門主題日「涼水祭」最終日再開紅盤，今天吸引12007名觀眾進場，2戰合計2萬8610人進場。（記者廖耀東攝）中信兄弟熱門主題日「涼水祭」最終日再開紅盤，今天吸引12007名觀眾進場，2戰合計2萬8610人進場。（記者廖耀東攝）
中信兄弟熱門主題日「涼水祭」最終日再開紅盤，今天吸引12007名觀眾進場，2戰合計2萬8610人進場。（記者廖耀東攝）中信兄弟熱門主題日「涼水祭」最終日再開紅盤，今天吸引12007名觀眾進場，2戰合計2萬8610人進場。（記者廖耀東攝）
中信兄弟熱門主題日「涼水祭」最終日再開紅盤，今天吸引12007名觀眾進場，2戰合計2萬8610人進場。（記者廖耀東攝）中信兄弟熱門主題日「涼水祭」最終日再開紅盤，今天吸引12007名觀眾進場，2戰合計2萬8610人進場。（記者廖耀東攝）
中信兄弟熱門主題日「涼水祭」最終日再開紅盤，今天吸引12007名觀眾進場，2戰合計2萬8610人進場。（記者廖耀東攝）中信兄弟熱門主題日「涼水祭」最終日再開紅盤，今天吸引12007名觀眾進場，2戰合計2萬8610人進場。（記者廖耀東攝）

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