中職》兄弟涼水祭2戰票房超狂！ 洲際本季12場觀眾破萬6隊最多

中信兄弟熱門主題日「涼水祭」最終日再開紅盤，今天吸引12007名觀眾進場，2戰合計2萬8610人進場。（中信兄弟提供）
〔記者龔乃玠／台中報導〕中信兄弟熱門主題日「涼水祭」最終日再開紅盤，今天吸引12007名觀眾進場，2戰合計2萬8610人進場。
中信今明舉辦主題日「涼水祭」，一、三壘側熱區前的熱定區域開放球迷們打水仗，昨天有洲際本季第3多的16603人進場，今天則是12007名。而洲際球場本季已有12場破萬觀眾球賽，排名6隊室外主場最多。
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★本季觀眾破萬場數
台北大巨蛋：21場
洲際：12場
樂天桃園：7場
澄清湖：6場
新莊：5場
台南：3場
中信兄弟熱門主題日「涼水祭」最終日再開紅盤，今天吸引12007名觀眾進場，2戰合計2萬8610人進場。（記者廖耀東攝）
中信兄弟熱門主題日「涼水祭」最終日再開紅盤，今天吸引12007名觀眾進場，2戰合計2萬8610人進場。（記者廖耀東攝）
中信兄弟熱門主題日「涼水祭」最終日再開紅盤，今天吸引12007名觀眾進場，2戰合計2萬8610人進場。（記者廖耀東攝）
中信兄弟熱門主題日「涼水祭」最終日再開紅盤，今天吸引12007名觀眾進場，2戰合計2萬8610人進場。（記者廖耀東攝）