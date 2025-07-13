排球》夢幻顏值！波蘭女排22歲攻擊手「美如真人版芭比」

有著高挑身材、宛如芭比娃娃既精緻又夢幻臉蛋的波蘭女排22歲攻擊手尤莉塔（Julita Piasecka），近日在社群平台掀起熱議。（圖擷取自社群平台「X」）







〔即時新聞／ 綜合報導〕2025年女子排球國家聯賽（VNL）預賽在日本千葉如火如荼開打，各國好手在球場上全力奮戰的身影，不僅吸引球迷關注，網友們也熱衷討論容貌吸睛的「嬌點」選手。其中，波蘭女排22歲攻擊手尤莉塔（Julita Piasecka），不僅有著高挑身材，還有擁有宛如芭比娃娃既精緻又夢幻臉蛋，掀起各界熱議。

據悉，不少網友在觀看2025年女子排球國家聯賽（VNL）預賽期間，注意到尤莉塔不僅表現出色，還有著讓人難以忘懷的絕美倩影。（歐新社）

社群平台「X」（前Twitter）名為「りーぬん」的日本網友，12日分享自己觀看VNL女排比賽時，注意到波蘭女排8號、身高有189公分的選手尤莉塔，不僅是因為年僅22歲的她多次為隊伍拿下得分，她充滿自信又可愛的容貌，讓人一看便目不轉睛。同時，原PO還放上尤莉塔2023年的比賽照片，展示讓他難以忘懷的絕美倩影。

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尤莉塔過去曾一度考慮成為專業模特兒，經過多番考慮後，選擇專注進行排球運動，但目前偶爾會受贊助商等單位邀約拍攝宣傳照。（圖擷取自@julita.piasecka IG，本報合成）

貼文一出，吸引逾1050多萬次瀏覽、高達14萬人按讚，多國網友紛紛留言讚嘆，「既可愛又帥氣」、「好像芭比娃娃喔」、「根本是動漫女角」、「我現在想學習波蘭語了」、「確定不是模特兒或演員嗎？」、「她看起來好像泰勒絲喔！」、「不僅可愛，看起來還是很友善的人」、「北歐人擁有最高級別的天使外表，以及最強健的骨骼」、「尤莉塔真的太漂亮了，就算出現在電影裡，也不會顯得格格不入」。

綜合外媒報導，出生排球大國的尤莉塔，跟多數波蘭人一樣，從小就非常熱愛排球，並在這項運動展現出非凡天賦與自律精神，2021年被選入波蘭女排成都世大運參賽名單並拿下銅牌，更在去年VNL2024也幫助隊伍拿下銅牌，是波蘭女排目前最耀眼的新秀。除了在球場上表現亮眼，天生麗質的她，其實一度走向與排球運動無關的領域。

報導指出，尤莉塔有著令人驚豔的美貌與高挑身材，成長過程中不斷收到時尚界邀約，她本人也坦言，自己曾在15歲時考慮成為一名專業模特兒，還曾簽約經紀公司，並獲得加入巴黎知名模特公司機會，眾多時尚品牌視為被潛力新秀。然而尤莉塔經過多番考慮後，選擇專注進行排球運動，但偶爾會受贊助商等單位邀約拍攝宣傳照。

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