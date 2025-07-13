澎湖子弟兵揚威第21屆港都盃國武術錦標賽 榮獲國術總錦標賽團體冠軍 個人賽拿下28面金牌

澎湖代表隊奪得多項優勝，並勇奪國術團體冠軍。（宋昀芝提供）

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖子弟兵揚威今年第21屆港都盃國武術錦標賽，榮獲國術總錦標賽團體冠軍，個人賽拿下28面金牌，消息由高雄傳回，家鄉父老都相當興奮，尤其是擔任澎湖國武術總會理事長、澎湖縣議員宋昀芝，更是對子弟兵優異表現讚不絕口。

今日第21屆港都盃國武術賽，前往高雄参加的澎湖孩子發揮三點水精神奪戰、勇奪國術總錦賽第一名、武術錦標賽的第三名、個人賽拿下28面金牌、銀牌21面、銅牌24面、還有38席第4名的好成績！

請繼續往下閱讀...

擔任澎湖縣國武術總會理事長宋昀芝議員表示，這支對國武術充滿信心與興趣的成員、一路走來不是最有資源的隊伍，也曾因場地限制、訓練不易而屢屢碰壁，甚至在賽事、經費中遭遇不平等待遇，但教練與孩子們沒有因此退縮，反而更加堅定，以成績來證明。

這群孩子平時利用課後苦練、汗水與淚水交織而成背影，咬緊牙關的鍛練，挺過一次又一次的挑戰，終用實力與毅力證明來自偏鄉的孩子，他們雖然贏得亮眼成績但沒有驕傲、只有感謝一路陪伴與支持的教練、家長們及每一位看見孩子價值的人，他們赢得了這一仗，不只是贏得獎牌，更贏得了尊重與希望。

國武術委員會主委宋昀芝鼓勵選手們、未來的路還很長，期盼這群孩子們繼續向前，勇敢做夢，在舞臺上繼續發光發熱！

澎湖子弟兵揚威港都盃國武術賽，成為澎湖驕傲。（宋昀芝議員提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法