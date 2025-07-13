瓊斯盃》一度打出火氣！巴林歸化洋將轟28分 台灣白吞首敗

台灣白隊吞敗。（記者陳志曲攝）

〔記者盧養宣／新北報導〕台灣白隊今在瓊斯盃男子組第二天團隊手感不佳，命中率不到3成，終場以63：71不敵巴林，吞下本屆首敗。

台灣白以新生代球員為主體，昨以78：63打敗馬來西亞開紅盤，今開賽慢熱陷入2：9落後，但在防守找回專注度後漸入佳境，谷毛唯嘉在外線放冷箭助隊反超，白隊首節飆進6顆三分彈，帶著25：17領先進入次節。

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白隊次節陷入嚴重得分荒，團隊前13次出手都沒進，被巴林隊打出18：2的攻勢反超，黃宙騏、劉丞勳接連命中三分球助隊追分，白隊前兩節打完仍陷入35：38落後，上半場沒有人得分超過雙位數，巴林隊以歸化前鋒桑普森（Jakarr Sampson）17分最佳。

易籃後台灣白隊緊咬比分，倒數19秒靠丁恩迪上籃得手追到46：46，但巴林靠桑普森在第三節鐘響前飆進壓哨三分彈，帶著49：46領先進入決勝節。

江均在末節一開賽就以三分球幫白隊追平，隨後出現插曲，李家慷和巴林主控拉希德（Mustafa Rashed）在互相拉扯後一度打出火氣，所幸衝突並未擴大，雙方隨後你來我往，白隊在桑普森退場休息時沒能把握機會，桑普森一回來就幫助球隊拉開分差，加上外線前9次出手都沒進的拉希德連兩記外線命中，巴林以一波15：0高潮擴大優勢，白隊終場以8分差敗下陣來，無緣2連勝。

台灣隊今團隊命中率僅28.4%，僅陳將双得分超過雙位數拿下10分，谷毛唯嘉和林現惟各有9分進帳，巴林火力集中在擁有6年NBA資歷的桑普森身上，一人獨得28分、14籃板，拉希德18分次之。

台灣白隊郭俊言雙手扣籃。（記者陳志曲攝）

台灣白隊谷毛唯嘉三分得手。（記者陳志曲攝）

台灣白隊劉丞勳三分得手。（記者陳志曲攝）

台灣白隊黃宙騏三分得手。（記者陳志曲攝）

巴林隊桑普森（中）遭對手包夾防守。（記者陳志曲攝）

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