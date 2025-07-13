中職》狂！味全端「3洋投全餐」 無情斬斷兄弟對戰4連勝

味全龍今祭出艾璞樂、伍鐸、鑀龍，暌違4年的「3洋投全餐」。（本報合成照，記者廖耀東攝）

〔記者龔乃玠／台中報導〕味全龍艾璞樂重返先發首役發揮「兄弟殺手」的威名，繳出5局無失分好投，總教練葉君璋更祭出暌違4年的「3洋投全餐」強鎖中信打線，加上劉基鴻首局3分彈、單場4分打點，終場以8：1奪下勝利，終止對戰中信兄弟4連敗。

味全首局就突破李博登，2出局連續擊出4支安打，吉力吉撈・鞏冠跟朱育賢罕見雙盜壘，劉基鴻夯出3分彈，先馳得點。

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即便李博登在2、3局回穩，一壘手許基宏卻有牽制麻煩，4局上李登博登抓到要盜二壘的郭天信，許基宏卻不慎暴傳二壘；5局上，李博登牽制吉力吉撈，動作卻騙到許基宏，接球失誤讓球漏到後方，朱育賢補刀2分彈，繼6月15日後再開轟，同時也是洲際球場的第1000轟。

李博登先發5局被敲9支安打，包括2轟，送出4次三振、1次四壞，狂掉6分，防禦率升至4.97，苦吞2連敗，1勝難求。

味全在7局上靠吉力吉撈和劉基鴻各敲1支適時安打，再攻2分將比分差拉大至8分，中信打線僅在7局下靠岳東華的滾地球送回1分。

味全龍今祭出暌違4年的「3洋投全餐」，艾璞樂重返先發首役56球，5局無失分；伍鐸中繼2局掉1分；鑀龍中繼1局無失分。前一次味全單場祭出「3洋投全餐」已是2021年8月31日，那時的龍隊仍有多1名洋將的新軍優惠，推派鋼龍、伍鐸和田澤純一在洲際對上中信兄弟。

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