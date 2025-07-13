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中職》3洋投全餐、林凱威未登錄 葉總解釋超罕見調度

2025/07/13 21:07

葉君璋。（記者廖耀東攝）葉君璋。（記者廖耀東攝）

〔記者龔乃玠／台中報導〕味全龍今祭出暌違4年的「3洋投全餐」，重返先發的艾璞樂接力伍鐸、鑀龍強鎖中信兄弟打線，助隊以8：1斬斷對戰中信兄弟4連敗，獨居下半季龍頭。

艾璞樂在6月投1場先發掉6分後轉任後援，雖然拿到1勝1中繼，6月21日對獅隊的關鍵一戰卻掉3分，下半季回到先發角色，今重返首戰僅在首局被敲雙安，後4局無安打，合計5局無失分勇奪本季第4勝，出其不意的是6局退場後由伍鐸接棒，投完2局又交給鑀龍。

龍隊總教練葉君璋指出，艾璞樂超過1個月沒先發，賽前就設定投5局，伍鐸是因連日下雨都沒投到，規劃6局就登板，而鑀龍本來就在牛棚，才會剛好出現3洋投登板的安排。

味全有本土資格的洋投伍鐸，前次出賽已是6月24日，葉總坦言，每次輪到伍鐸就下雨，加上龍聖必須下去，才能拉上艾璞樂，才會又跳過他，「他的確比較辛苦，沒有很好調整 。」

味全前次端出「3洋投全餐」是2021年8月31日，那時的龍隊仍有多1名洋將的新軍優惠，在洲際推派鋼龍、伍鐸和田澤純一對上中信。由於先前颱風和大雨打亂賽程，龍隊下半季第6場就出現罕見的3洋調度。

此外，味全今賽前就在「不上場登錄球員」寫上昨天1局飆2K無失分的中繼強投林凱威，葉總解釋，他也是受傷剛回球隊，加上前次連續2天出賽的狀況沒有很好，今天就設定不讓他投。

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