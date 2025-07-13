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中職》富邦悍將氣走台鋼雄鷹 陳金鋒說話了

2025/07/13 21:50

富邦悍將4：3氣走台鋼雄鷹。（記者林正堃攝）富邦悍將4：3氣走台鋼雄鷹。（記者林正堃攝）

〔記者徐正揚／新北報導〕繼前天范國宸轟出生涯首發再見全壘打，今天輪到李宗賢擊出生涯第三支再見安打，富邦悍將靠他代打建功以4：3氣走台鋼雄鷹，這次三連戰都拚到最後1名打者以一分輸贏，總教練陳金鋒表示，這三場不論投、打、守都做得很好，形成很好的循環。

兩隊打完8局仍是2：2平手，台鋼9局上重啟攻勢，2出局後曾子祐敲安再盜上二壘，趁吳念庭關鍵安打直衝本壘，助台鋼以3：2拿回領先，富邦9局下發動反撲，申皓瑋、張育成連續安打再次扳平，李宗賢於2出局滿壘時代打，把許育銘的第二球擊成剛好飛越內野的再見安打。

陳金鋒指出，9局下扳平後陸續啟用蔡佳諺、李宗賢代打，主要是派右打因應對方換上左投，「蔡佳諺打左投還不錯，只要一個高飛球或強勁的球，比賽就有可能結束，李宗賢在這種張力下的經驗比較好，攻擊上也會比較穩定，即便進入延長賽也能接替守二壘。」

富邦連續三場打完9局上都落後1分，其中兩場在9局下跟對手說再見，陳金鋒認為，打者都很努力設法上壘，投手都能把分數守下來，守備也穩定下來幫助投手，形成很好的循環，「尤其第9局，（申）皓瑋也好、（張）育成也好、（范）國宸也好，縱使前8局的打擊狀況不是很好，後面也很努力去做上壘這件事。」

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