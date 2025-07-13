射箭世界盃》金牌就差一點！17歲許芯慈摘銀牌平台灣女將最佳

許芯慈摘下反曲弓女子個人銀牌，右為執行教練吳英男教練。（射箭協會提供）

李冠霖／核稿編輯

〔記者粘藐云／綜合報導〕台灣女將許芯慈今在射箭世界盃馬德里站反曲弓女子個人金牌戰，和南韓勁敵姜彩榮激戰到加射階段，雖然兩人在加射都繳出10分箭，但姜彩榮的10分箭距離靶心較近因而勝出，許芯慈屈居銀牌，寫下個人在世界盃最佳成績，也追平我國女將在世界盃反曲弓個人賽最佳紀錄。

17歲的許芯慈這次在世界盃馬德里站發揮出色，一路過關斬將闖進4強。她在4強戰碰上德國女將克蘿彭（Michelle Kroppen），29歲的克蘿彭在今年巴黎奧運摘下混雙銀牌，東京奧運則是女團銅牌，實力不俗。許芯慈今在4強戰雖先以26：27丟掉第1局，但第2局和克蘿彭戰成平手，接著在第3局開始表現回穩，連贏3局，最終以7：3勝出，闖進金牌戰。

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許芯慈在金牌戰遭遇南韓勁敵姜彩榮，對方為東京奧運射箭女團金牌。首局許芯慈先以27：28些微差距落敗，第2局連續射出2支10分箭，以29：28扳回一城，雙方積分以2：2平手。不過，第3局許芯慈發生嚴重失誤出現4分箭，該局以23：27讓出，但她很快回穩，以29：27拿下第4局，兩人4：4平手。

進入第5局，許芯慈連兩支10分箭，佔有優勢，但第3支箭僅射出9分和姜彩榮戰成29：29平手，各搶下1分積分，以5：5進入加射。加射階段，許芯慈和姜彩榮都射出10分箭，只能藉由箭與靶心的距離來決定金牌，可惜許芯慈的距離稍微遠了一些，屈居銀牌。

反曲弓男子個人賽方面，湯智鈞在銅牌戰和南韓好手金濟德激戰到加射階段，但對方射出10分箭，湯包僅9分，最終湯包以5：6落敗，無緣獎牌。

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