瓊斯盃》慘！第三節命中率0％ 台灣藍下半場崩盤不敵菲律賓

台灣藍隊吞敗。（記者陳志曲攝）

〔記者盧養宣／新北報導〕台灣藍隊今在威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽第二日面對菲律賓，在第三節攻守失序，團隊16投0中，被對手打出26：2的一波流，終場以56：67敗下陣來。

台灣藍隊開賽氣勢不俗，面對昨休兵的菲律賓首節打出19：7的攻勢，次節雖面臨對手步步進逼，打完前兩節仍握有35：28的優勢。

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易籃後，台灣隊攻守失序完全崩盤，被菲律賓打出21：0的攻勢，直到倒數1分16秒才靠林庭謙的罰球得分，16投0中只靠林庭謙和賀博的罰球拿2分，打完前三節陷入37：54落後。藍隊末節雖靠陳冠全在倒數1分鐘命中三分彈一度追到56：64，不過隨後阿班多也回敬一顆三分彈，徹底澆熄台灣藍隊的反撲氣焰，無緣連兩天捍衛主場。

藍隊今團隊命中率僅27.5%，第三節遭菲律賓打出2：26的攻勢成為落敗關鍵，全隊僅1人得分超過雙位數，拿下14分，林庭謙9分次之。

菲律賓這次來台陣容依舊是傭兵軍團，曾入選NBA最佳防守第二隊的前雷霆好手羅伯森在第三節攻守俱佳，是率隊逆轉的功臣之一，拿下全隊最高17分，前高雄海神主控布銳克曼4分、7助攻，國家隊主力前鋒阿班多展現驚人爆發力，攻下11分。

台灣藍隊陳盈駿（右）切入上籃。（記者陳志曲攝）

菲律賓隊布銳克曼（右）運球突破。（記者陳志曲攝）

台灣藍隊總教練圖齊。（記者陳志曲攝）

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