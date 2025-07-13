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溫網》可惜！謝淑薇女雙屈居亞軍 3盤遭前搭檔大逆轉

2025/07/13 22:43

謝淑薇組合拿下亞軍。（路透）謝淑薇組合拿下亞軍。（路透）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2025年溫布頓網球錦標賽女雙決戰，「台灣一姊」謝淑薇與拉脫維亞「O妹」奧絲塔朋科（Jeļena Ostapenko）歷經3盤激戰，6：3、2：6、4：6遭到第8種子比利時梅騰絲（Elise Mertens）／俄國庫德梅托娃（Veronika Kudermetova）大逆轉，無緣笑捧本季首座冠軍。

經驗豐富的謝淑薇，週日攜手「O妹」拉鋸逾2個半小時，未能擋住昔日搭檔梅騰絲為首的比俄勁敵反撲，兩人也從今年元月澳洲公開賽、2月杜拜以來，第3回屈居攻頂失利，只能共享34.5萬英鎊（約1392萬台幣）亞軍獎金。小薇無緣自2013年、2019年、2021年、2023年以來，笑納溫網女雙第5冠，想集滿職業生涯10座大滿貫金盃也得再等等。

「百搭天后」謝淑薇與奧絲塔朋科在溫網4強甜蜜復仇，扳倒頭號種子衛冕者美國湯森（Taylor Townsend）／捷克西妮亞可娃（Katerina Siniakova）後士氣大振，決賽面對熟悉彼此的梅騰絲組合，「台拉聯軍」汲取5月羅馬輸球教訓，開賽互破克服1：3落後，第6局起接連雙破，一口氣倒趕5局先馳得盤。

次盤小薇與「O妹」陷入亂流，第4局起遭到梅騰絲人馬雙破壓制，形成1：5，盤末互破讓對手扳回一城。戰線拉入決勝盤，小薇組合重振旗鼓，第5局率先突破，取得4：2領先，可惜第8局遭到對手回破追成4：4，關鍵第10局又被破發，勝利拱手讓人。

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