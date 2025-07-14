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溫網》辛納復仇首奪草地大滿貫冠軍！ 逆轉二連霸艾卡拉茲

2025/07/14 02:48

李秋明／核稿編輯

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2025年溫布頓網球錦標賽男單冠軍戰，當今球王辛納（Jannik Sinner）甜蜜復仇，歷經逾3小時的4盤激戰，終以4：6、6：4、6：4、6：4逆轉西班牙第2種子衛冕者艾卡拉茲（Carlos Alcaraz），義大利頭號種子首奪草地大滿貫冠軍。

草地突破首闖溫網壓軸的辛納，汲取上月法國公開賽史詩級決戰，錯失3冠軍點慘遭翻盤之仇，如今輪到他後來居上扳倒艾卡拉茲，繼2024年和2025年澳洲公開賽、2024年美國公開賽後，職業生涯第4座大滿貫冠軍到手，榮膺史上第一位贏得溫網的義大利人，獨享300萬英鎊（約1.21億台幣）獎金。

網壇「三巨頭」時代落幕，23歲辛納與22歲的艾卡拉茲強勢接棒，自2024年澳網迄今，新世代「雙巨頭」連續第7項大滿貫賽壟斷金盃。辛納4強直落3橫掃大滿貫24冠的塞爾維亞老將喬科維奇（Novak Djokovic）後，決賽又毀掉艾卡拉茲在全英草地俱樂部三連霸的希望，也終結2024年3月印地安泉迄今的對戰5連敗，把交手紀錄改寫為5勝8負。

至於艾卡拉茲從4月以來的24連勝被中斷，無緣當上公開年代草地大滿貫三連霸的第5人，也錯失比肩瑞典傳奇柏格（Bjorn Borg）的機會，成為唯二連續兩年包辦法網紅土和溫網草地雙料冠軍的男單球星。

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