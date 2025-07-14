逆轉艾卡拉茲完成甜蜜復仇　辛納高舉溫網金盃

〔中央社〕義大利球王辛納今天擊敗尋求衛冕的西班牙猛將艾卡拉茲，首度高舉溫布頓網球錦標賽金盃，報了上個月在法國網球公開賽決賽失利的一箭之仇。

辛納（Jannik Sinner）成為勇奪溫網冠軍的首位義大利選手，23歲的他如今坐擁4座大滿貫賽金盃，緊追22歲艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）的5座。兩人在網壇年輕男子選手中領先群倫，開啟新世代雙雄格局。

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這兩位大會前2種子5週前才在法網決賽中上演耗時5小時29分鐘的史詩級對決，兩人今天再度爭鋒因此更受矚目。

美聯社報導，艾卡拉茲在溫網中央球場（Centre Court）先以6比4拿下首盤後，次盤首局隨即遭到辛納破發。辛納第2盤以2比1領先、準備發球時，遭到看台上球迷打開香檳「砰」的一聲干擾。本來聚精會神準備回發球的艾卡拉茲也高舉雙手、搖頭表達不滿。辛納此盤一路保發，並以6比4拿下。

法新社報導，辛納丟掉首盤後，以他一貫的沉著冷靜應戰並且迅速逆轉局勢，後3盤都沒有遭到破發，以3個6比4邁向勝利，首個草地賽冠軍到手。

賽後受訪時，辛納說自己「活在他的夢想中」。

他對艾卡拉茲說：「這是一場精彩比賽，感謝有像你這樣的選手…我會握緊這個（獎盃）不放，你已經有兩座了。」

辛納說：「我在巴黎遭遇了非常艱難的失利。但無論是贏還是輸，你都必須明白自己做錯了什麼，並努力改正。」

這場決賽是繼已經退役的「瑞士特快車」費德瑞（Roger Federer）和西班牙「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）於2006年、2007年、2008年之後，世界排名第1和第2的男子選手於同一年度分別在法網和溫網對決。

艾卡拉茲上個月在法網決賽連輸兩盤後，化解3個冠軍點擊敗辛納。辛納今天的甜蜜復仇也使艾卡拉茲在大滿貫賽決賽的連勝紀錄止步在5場，艾卡拉茲生涯最佳的24連勝也告終。

兩人生涯對戰紀錄為艾卡拉茲8勝5敗，辛納則終結連5敗。

艾卡拉茲向對手道賀說：「輸球是很艱難的事，不過我必須先恭喜揚尼克（辛納的名字），拿下這座獎盃當之無愧。他打得很好。」

法新社報導，繼納達爾、費德瑞、塞爾維亞名將喬科維奇（Novak Djokovic）開創傳奇的「三巨頭」（Big Three）時代之後，辛納和艾卡拉茲的對決已經成為當今網壇最引人入勝焦點之一。1140714

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