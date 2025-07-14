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溫網》義大利第一人！辛納奪冠感謝艾卡拉茲良性競爭

2025/07/14 06:42

辛納、艾卡拉茲。（歐新社）辛納、艾卡拉茲。（歐新社）

〔記者梁偉銘/綜合報導〕辛納（Jannik Sinner）甜蜜復仇，首奪溫布頓網球錦標賽男單冠軍，榮膺義大利史上第一人，賽後年輕球王不忘感謝亦敵亦友的西班牙第2種子艾卡拉茲（Carlos Alcaraz），直言彼此良性競爭激發更大潛力。

「我們場上是勁敵，場下卻擁有美好情誼。正是像你這樣的對手，才能激勵我變得更好，同時組建最強團隊持續進步。」23歲的辛納在全英草地俱樂部把握機會，一雪上月法國公開賽錯失3個冠軍點，慘遭22歲艾卡拉茲5盤大逆轉之恥，「心理層面是最大挑戰。巴黎的慘痛教訓，讓我們學會接受失敗並修正錯誤，這正是今天能夠獲勝的關鍵，舉起這座獎盃意義重大。」

辛納與艾卡拉茲被譽為新世代「雙巨頭」，前者終結了對戰後者的5連敗，職業生涯大滿貫第4冠到手，「我仍在追逐夢想，要感謝團隊以及所有對手，不斷磨練我成為更優秀的網球員，也變成一個更好的人。」

無緣三連霸的艾卡拉茲，賽後展現風度祝賀辛納，「輸球總是難受，即使是在決賽 ，但冠軍總能從失敗中汲取教訓。我一開始就知道，他不會再犯法網決賽裡那樣的錯誤。他今天打得真的非常、非常出色。我一點也不意外，他就是會打得這麼好。 」

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