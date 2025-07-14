溫網》謝淑薇女雙亞軍排名回升 大滿貫10冠就看美網

謝淑薇（右）。（美聯社）

〔記者梁偉銘/綜合報導〕2025年溫布頓網球錦標賽女雙決戰，「台灣一姊」謝淑薇與拉脫維亞「O妹」奧絲塔朋科（Jeļena Ostapenko）歷經3盤激戰，遭到前搭檔比利時梅騰絲（Elise Mertens）／俄國庫德梅托娃（Veronika Kudermetova）逆襲，這是小薇首度在此屈居亞軍，想集滿大滿貫10冠就看8月底美國公開賽。

經驗豐富的謝淑薇，靈活刁鑽球風獨樹一幟，在球速偏快的草地發揮更加出色，總計職業生涯大滿貫9座冠軍當中，多達5座來自溫網綠茵，包括2013年、2019年、2021年、2023年女雙，以及2024年混雙；被譽為「百搭天后」的她，這12年來分別與中國彭帥、捷克史崔可娃（Barbora Strycova）、本屆決賽勁敵梅騰絲、波蘭男子好手傑林斯基（Jan Zielinski）共同拿下。

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小薇原本擁有草地大滿貫決賽完美的滿百勝率，可惜本屆成名地功虧一簣，「O妹」也依舊無緣成為她第6位奪冠拍檔。只不過，躋身全英草地俱樂部壓軸舞台，仍讓兩人WTA女雙世界排名獲得提升，小薇週一將從15來到12；「O妹」則由第8來到生涯新高第3席，但本季合拍已在澳洲公開賽和溫網拿到大滿貫雙亞軍的她們，接下來北美硬地賽季是否持續並肩作戰？答案仍未揭曉。

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