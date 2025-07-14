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MLB》山本由伸7局7K無失分超優質先發問天！道奇11局猛攻奪2連勝

2025/07/14 07:21

山本由伸。（美聯社）山本由伸。（美聯社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇與巨人系列賽最終戰，也是明星賽前最終戰，日本王牌山本由伸主投7局飆出7次三振、沒有失分，繳出漂亮優質先發；大谷翔平3打數1安打，選到2次保送，而兩隊廝殺到延長賽，道奇11局上猛攻3分，終場5：2力退巨人，收下2連勝。

山本由伸今天威風八面，完全壓制巨人打線，先發7局用97球有64顆好球，僅被敲出3支零星安打，另投出2次四壞保送，飆出7次三振，沒有失分，繳出優質先發，也是今年第3場投滿7局且0失分的比賽，防禦率下修至2.59。

道奇打線在4局上靠著大谷翔平與貝茲（Mookie Betts）連續保送，並由佛里曼（Freddie Freeman）二壘安打送回大谷先馳得點，5局上羅哈斯（Miguel Rojas）補上陽春砲取得2：0領先。山本7局投完無失分退場成為勝投候選人，然而9局下終結者史考特（Tanner Scott）再度放火，遭巨人梅托斯（Luis Matos）夯追平2分砲，讓山本無緣本季第9勝。

兩隊鏖戰至延長賽，雙方第10局都沒能送回分數。11局上道奇首名打者大谷翔平獲得敬遠，但道奇很快形成兩人出局，此時佛里曼再度挺身而出，敲出中間方向一壘安打送回大谷，打下超前分，接著赫南德茲（Teoscar Hernández）與艾德曼（Tommy Edman）連續安打再添2分，奠定勝基。

大谷翔平今天首打席敲出左外野飛球出局，擊球初速104.4英哩，第2打席選到保送，第3打席敲出右外野平飛安打，擊球初速101.2英哩，第4打席中外野飛球出局，第5打席獲得敬遠。大谷此役3打數1安打，獲得2次保送，攻下2分，賽後打擊率0.276，攻擊指數0.987。

大谷翔平。（路透）大谷翔平。（路透）

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