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MLB》狂！鄧愷威5局7K三振秀奪勝 張弘稜與隊友上演接力完全比賽

2025/07/14 07:38

鄧愷威。（資料照）鄧愷威。（資料照）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕效力巨人3A的台灣強投鄧愷威持續上演三振秀，今天先發5局飆出7次三振，沒有失分，收下本季第3勝；海盜高階1A的張弘稜先發5局沒讓任何打者上壘，最終與隊友聯合上演完全比賽。

鄧愷威轉先發後化身無情三振機器，今天面對天使3A是他本季第4場先發，開賽前2局上演乾淨俐落6上6下，3局下雖然遇到一點控球小麻煩投出2次四壞保送，但單局也送出3K化解危機。

4局下鄧愷威又碰上得點圈危機，2出局後接連被敲出2支安打攻占二、三壘，所幸鄧愷威再度挺住壓力，讓打者擊出二壘滾地出局。5局下鄧愷威續投，雖然馬上投出保送，但仍不慌不忙連抓3個出局數，結束今天投球任務。

鄧愷威此役主投5局用84球有50顆好球，只被敲2安、投出3次保送，飆出7次三振沒有失分，終場巨人3A以7：0獲勝，鄧愷威收下本季第3勝。鄧愷威今年回到先發後4場出賽，合計19.2局狂飆35K，僅有1分責失，今天賽後防禦率也下修至3.78。

張弘稜今天先發對上光芒高A，主投5局用58球有40顆好球，沒有讓任何打者上壘，還送出5次三振，賽後防禦率降至5.30。後續3位牛棚投手也沒讓光芒高A打者見過一壘，上演海盜高A的9天內第2場接力完全比賽。張弘稜拿下本季第5勝，7月3場先發防禦率僅2.08。

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