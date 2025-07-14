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MLB選秀》選前預測大亂！狀元熱門跌至探花 哈勒戴二兒子獲第4順位

2025/07/14 08:39

本屆選秀狀元威利茲。（路透）本屆選秀狀元威利茲。（路透）

〔體育中心/綜合報導〕2025年MLB選秀今天正式展開，然而第一天就大爆冷門，手握狀元籤的國民，以及榜眼籤的天使，竟都打破多家美媒預測大跳選，也讓選前狀元呼聲最高之一的路易斯安那州立大學（LSU）左投安德森（Kade Anderson），以探花之姿被水手挑中。

今年握有狀元籤的國民，日前無預警開除喜歡在選秀前段賭高中天賦的總管瑞佐（Mike Rizzo），也讓國民的狀元人選在選前多一分懸念。而儘管多家媒體預測LSU左投安德森或名將哈勒戴（Matt Holliday）二兒子、金鶯J.哈勒戴（Jackson Holliday）弟弟E.哈勒戴（Ethan Holliday）將成狀元人選，但最終國民還是挑選高中天賦，選進來自Fort Cobb-Broxton高中的游擊手威利茲（Eli Willits）。

本屆選秀榜眼安德森。（路透）本屆選秀榜眼安德森。（路透）

現年17歲又216天的威利茲也成為史上第3年輕的狀元郎，而他也是一名球二代，父親是曾在2006至2011年效力天使的外野手R.威利茲（Reggie Willits）。《MLB Pipeline》將威利茲列為本屆選秀池第5名新秀，選前不少消息指出他的聲勢在國民眼中水漲船高，更有部分球探認為，未來回顧選秀，威利茲將成為整批新秀中嘴出色的球員。威利茲擁有極高球商，游擊手的他跑動能力出色，必要的話也能站中外野。而國民以狀元之姿選下威利茲，預計能省下不少簽約金。

偏愛拿即戰力的天使今年再度跌破眾人眼鏡，以榜眼籤選進加州大學聖巴巴拉分校的右投手布雷姆納（Tyler Bremner）。《MLB Pipeline》將他列為本屆第18名新秀，本季他在77.1局中送出111K，防禦率3.49，布雷姆納擁有上看98英哩的速球，以及評價65分（評分量尺20-80）的變速球，然而目前他的第三球路滑球穩定性不佳，使他目前仍偏向以兩種球路對決的投手，使他未來是否能在大聯盟長期擔任先發頗具挑戰。

本屆選秀探花布雷姆納。（路透）本屆選秀探花布雷姆納。（路透）

來到探花籤，水手沒放過掉下來的機會，馬上將選前預測狀元大熱門的LUS左投安德森給帶回家。安德森在今年的NCAA錦標賽冠軍戰熱投130球、狂飆11K率領LSU奪冠，也讓他身價暴漲，成為各家媒體的狀元熱門。安德森並未像學長史基斯（Paul Skenes）擁有一手火球，速球均速坐落在93英哩，但誇張的上竄效果使他的速球能產生超高揮空率，而他的變速球、曲球與滑球都有平均以上水準，不過他在3年前動過TJ，傷病史成為安德森最大疑慮，但他仍是本屆最強的頂尖左投。如今在水手養成體系下，或許安德森明年就有望踏上大聯盟投手丘。

首輪第4順位的洛磯則選進另一位狀元熱門，那就是名將之子E.哈勒戴，位居《MLB Pipeline》本屆第1名新秀的他，雖然無緣與哥哥成為史上首對狀元兄弟檔，但仍加入當年選走老爸的洛磯。E.哈勒戴擁有本屆高中生最強大的原始力量，揮棒機制也簡潔，其身材比起哥哥也更接近老爸，但他的contact技巧就略遜一籌；防守方面，E.哈勒戴雖然高中鎮守游擊，但以他目前的體型進職業更適合往三壘發展，儘管他速度一般，但有不錯的傳球臂力，有潛力成為守備出色的三壘手。

本屆選秀首輪第4順位E.哈勒戴。（路透）本屆選秀首輪第4順位E.哈勒戴。（路透）

第5順位的紅雀選進另一位本屆頂尖左投之一的田納西大學多伊爾（Liam Doyle）；第6順位海盜選走高完成度的高中右投赫南德茲（Seth Hernandez）；第7順位馬林魚選進身材優異的奧勒岡州大游擊手艾奎特（Aiva Arquette）。至於本屆選秀第3位頂尖左投、佛羅里達州大的阿諾德（Jamie Arnold），則在第11順位被運動家相中。

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