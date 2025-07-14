MiLB》球速156KM！洋基火球新人王迎首場復健賽 3.1局狂飆6K

希爾今迎本季首場復健賽，繳出3.1局失1分成績。（圖片取自洋基2A官方X）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕上季奪下美聯新人王的洋基火球男希爾（Luis Gil），近日擺脫傷勢後在今天終於迎來復健賽，面對藍鳥2A先發3.1局飆6K僅失1分，球速甚至上看97英里（約156.1公里）。

目前27歲的希爾在上個球季繳出生涯年，出賽29場皆擔任先發，151.2局的投球送出高達171次三振，戰績來到15勝7敗，防禦率3.50，標準化防禦率（ERA+）115，榮獲美聯新人王殊榮，然而他在休季因右肩闊背肌嚴重拉傷，被放入60天傷兵名單，直到今天才正式迎來今年的第1場出賽。

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希爾首局雖以保送開場，但最後仍連續解決3名打者，完成第1局的投球，2局上半更是送出3上3下包括2次三振，而3局上縱使被擊出二壘安打攻佔得點圈，最終還是靠著K攻化解危機。

比賽來到4局上半，希爾面對首名打者麥卡杜（Charles McAdoo），投出86.1英里（約138.6公里）滑球被一棒逮中，掃出左外野方向的全壘打，而希爾隨即回穩再送1K後，教練團選擇啟用牛棚，也完成他今年的首場比賽。

希爾本場用了50球完成3.1局，被敲出2支安打失掉1分，送出多達6K與1次保送表現出色，球速更是來到97英里。

Luis Gil looked ELECTRIC in his first start of 2025



The @Yankees' defending AL Rookie of the Year went 3.1 IP with 2 H, 1 ER, 1 BB and 6 K on 50 pitches （36 strikes）, topping out at 97 mph pic.twitter.com/wDuxpWIoef — Somerset Patriots （@SOMPatriots） July 13, 2025

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