MiLB》球速156KM！洋基火球新人王迎首場復健賽 3.1局狂飆6K

希爾今迎本季首場復健賽,繳出3.1局失1分成績。(圖片取自洋基2A官方X)

廖志軒/核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕上季奪下美聯新人王的洋基火球男希爾(Luis Gil),近日擺脫傷勢後在今天終於迎來復健賽,面對藍鳥2A先發3.1局飆6K僅失1分,球速甚至上看97英里(約156.1公里)。

目前27歲的希爾在上個球季繳出生涯年,出賽29場皆擔任先發,151.2局的投球送出高達171次三振,戰績來到15勝7敗,防禦率3.50,標準化防禦率(ERA+)115,榮獲美聯新人王殊榮,然而他在休季因右肩闊背肌嚴重拉傷,被放入60天傷兵名單,直到今天才正式迎來今年的第1場出賽。

希爾首局雖以保送開場,但最後仍連續解決3名打者,完成第1局的投球,2局上半更是送出3上3下包括2次三振,而3局上縱使被擊出二壘安打攻佔得點圈,最終還是靠著K攻化解危機。

比賽來到4局上半,希爾面對首名打者麥卡杜(Charles McAdoo),投出86.1英里(約138.6公里)滑球被一棒逮中,掃出左外野方向的全壘打,而希爾隨即回穩再送1K後,教練團選擇啟用牛棚,也完成他今年的首場比賽。

希爾本場用了50球完成3.1局,被敲出2支安打失掉1分,送出多達6K與1次保送表現出色,球速更是來到97英里。

Luis Gil looked ELECTRIC in his first start of 2025



The @Yankees' defending AL Rookie of the Year went 3.1 IP with 2 H, 1 ER, 1 BB and 6 K on 50 pitches (36 strikes), topping out at 97 mph pic.twitter.com/wDuxpWIoef