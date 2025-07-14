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MLB》佐佐木朗希擠不進道奇夢幻輪值？ 主帥羅伯斯點出看法

2025/07/14 08:54

佐佐木朗希。（資料照，美聯社）佐佐木朗希。（資料照，美聯社）

〔體育中心/綜合報導〕道奇「令和怪物」佐佐木朗希在5月中旬因右肩夾擠症候群脫離戰線，目前待在60天傷兵名單，今天總教練羅伯斯（Dave Roberts）透露好消息，朗希已經恢復牛棚練投，目標是在8月下旬重返大聯盟。

羅伯斯向媒體表示，佐佐木朗希日前已展開牛棚練投，「他的球速已經能投到90英哩，表現不錯，恢復進展順利。」

談及朗希的復出計畫，羅伯斯指出：「接下來的步驟是牛棚、Live BP（實戰投打練習）、復健賽，目標是在8月下旬復出。」

目前道奇先發輪值已有山本由伸、大谷翔平、克蕭（Clayton Kershaw）、葛拉斯諾（Tyler Glasnow）、梅伊（Dustin May）、斯漢（Emmet Sheehan），而在明星賽後，兩屆塞揚強投史奈爾（Blake Snell）也預計歸隊。

對於朗希屆時復出的角色定位，羅伯斯坦言：「我現在還沒有去想這件事，等他真的歸隊後，再視情況決定，先發輪值總是處於變動之中，誰知道六週後會發生什麼事。」

佐佐木朗希本季已出賽8場，成績1勝1敗、防禦率4.72，累積34.1局投球，被打29支安打包含6轟，失掉18分，送出24次三振，另有22次保送、3次觸身球。

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