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MLB》前役0.2局核爆今7局好投！山本由伸點出關鍵、自曝獲克蕭指點

2025/07/14 09:45

山本由伸。（美聯社）山本由伸。（美聯社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本王牌山本由伸今天面對巨人繳出7局7K無失分超優質先發，賽後他也點出這場比賽好投的關鍵。

山本由伸賽後指出，今天指叉球運用特別理想，進壘點也能隨心所欲，自認是好投關鍵；他也表示，今天不管是直球或是變化球，就是想要把球有力地投出去，就算稍微投得甜一點也無妨，只要能讓打者擊出滾地球或界外球就好。

山本上一場先發對戰釀酒人，僅投0.2局就失5分（3責失）退場，對此山本並不在意，「我那場用球數不多，而且其實也沒有太多需要修正之處，狀態也並非特別差，所以今天就平常心投球。」不過山本也直言上場比賽表現很糟，回顧上半季整體表現，山本自認好壞差距很大，狀況起伏明顯，也期望下半季能更穩定發揮。

另外，媒體也問及山本在上一場登板提前退場後，與大前輩克蕭（Clayton Kershaw）進行長時間的傳接球，山本表示：「每次和他傳接球都有很大收穫，也學到很多技術方面的細節。這是很寶貴的機會，剛好時間對的上，他也願意陪我練習。」

山本今天只被敲出3支安打，包括南韓強打「風之孫」李政厚的二壘安打，並未讓巨人打者踏上過三壘。山本也盛讚李政厚，「那球被他打得很乾淨俐落，他打得很好。」道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）也肯定山本今天的表現，「他在關鍵時刻撐住了。」

今年也是山本由伸首度入選明星賽，不過礙於今天先發，他無緣在明星賽登板，對此山本說，如果能在明星賽投球當然很高興，但光是能參與這個盛宴、享受其中樂趣也足矣，並不會感到特別可惜。山本也提到，自己也很期待全壘打大賽，以及和其他隊的球員共處同一個休息區。

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