MLB》親手毀掉山本由伸勝投！道奇明星終結者又砸鍋 主帥嚴厲批評

史考特放火救援失敗。（美聯社）

〔體育中心/綜合報導〕道奇今在延長賽11局以5：2擊敗巨人，日本王牌山本由伸繳出7局7K無失分優質先發，然而9局下明星終結者史考特（Tanner Scott）又砸鍋，賽後總教練羅伯斯（Dave Roberts）也點出關鍵。

山本由伸今天投7局只被敲3安無失分，飆出7次三振，退場時球隊2：0領先，山本為勝投候選人。然而9局下史考特提汽油桶登板，遭到巨人代打馬托斯（Luis Matos）敲出追平2分砲，不僅吞下本季第7次救援失敗，也搞砸山本本季第9勝。

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史考特賽後防禦率上漲至4.09，今年他的兩大武器速球與滑球，預期被打擊率與被長打率相比去年都飆升許多。儘管他在6月回神，13次登板防禦率僅1.35、收下8次救援成功，但7月又陷入低迷，近4場出賽丟5分。

談到史考特的表現，總教練羅伯斯語帶批評表示：「他的滑球太常投在內角，被對手掌握；速球也老是丟在同一個位置，已經被對手看穿了。他必須學習把速球放在其他進壘點，不能老是重複投同一個位置。」羅伯斯說，史考特主要就依賴速球與滑球2種球路，對手已經針對他的特定進壘點做攻擊，也容易挨長打。

對於史考特的控球，羅伯斯也是語重心長，「有時他的控球會飄忽不定，不是到太離譜，但就是不夠精準，我們得想辦法讓他恢復到更好的狀態。」

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