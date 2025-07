MLB》紅襪26歲先發好投領銜 外野新星開轟擊退光芒豪奪10連勝

瑞法拉在6局下開轟,成為幫助紅襪獲勝的功臣之一。(美聯社)

田兆崴 /核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕紅襪在主場迎戰光芒,進行4連戰的最後一場比賽,最終靠著紅襪先發貝洛(Brayan Bello)優質好投,以及外野新星瑞法拉(Ceddanne Rafaela)拉開分差的兩分砲帶領下,幫助球隊以4:1獲勝,豪奪10連勝。

紅襪在3局下半率先發起攻勢,首名打者梅耶爾(Marcelo Mayer)敲出二壘安打攻佔得點圈,但隊友接連擊出滾地球形成2出局,並讓梅耶爾上到三壘。

請繼續往下閱讀...

不過面對下一棒的杜蘭(Jarren Duran)在1好1壞的情況下,投手投出偏外側壞球後,捕手隨即牽制傳三壘試圖觸殺梅耶爾,但裁判認定三壘手卡米內洛(Junior Caminero)妨礙跑壘,最終使跑者兵不血刃跑回全場第1分。

Marcelo Mayer scored a run on this pickoff play after umps called obstruction on Junior Caminero pic.twitter.com/ZMkuEDg22Y

然而光芒也隨即反攻,4局上半靠者曼古姆(Jake Mangum)二壘安打、貝洛暴投以及J.洛爾(Josh Lowe)高飛犧牲打追平比數。

紅襪打線面對光芒先發派比奧特(Ryan Pepiot),前5局攻勢無法有效串連,但6局下半隨即把握機會,1出局時安東尼(Roman Anthony)擊出長打上到二壘,並靠著吉田正尚的滾地球上到三壘,此時「故事哥」跳了出來,相中首球打出紮實的平飛安打,幫助球隊攻下超前分。

不過紅襪仍要繼續得分,近期表現相當火燙的瑞法拉,咬中內角96.2英里(約154.8公里)速球一棒轟上「綠色怪物」拉開比分差距,這也是他這個月所敲出的第5轟,隨後7到9局,J.威爾森(Justin Wilson)、惠特洛克(Garrett Whitlock)與查普曼(Aroldis Chapman)聯手封鎖,助球隊收下勝利。

紅襪先發貝洛本場6.1局先發被敲6安,送出5次三振失掉1分,優質先發表現收下本季第6勝;光芒部分,派比奧特雖以6局失3分責失也投出優質成績,但最終吞下今年第7敗。

紅襪拿下近期的10連勝,也是繼2018年7月後再度出現,而球隊也完成了上半季的所有賽事,以53勝45敗、美聯西區第3的成績前進明星周,並持續備戰下半季。

Ceddanne Rafaela's 5th HR of the month of July!



Are the @RedSox headed for a TENTH straight win? pic.twitter.com/IFTGwMd1qj