MLB》紅襪26歲先發好投領銜 外野新星開轟擊退光芒豪奪10連勝

瑞法拉在6局下開轟，成為幫助紅襪獲勝的功臣之一。（美聯社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕紅襪在主場迎戰光芒，進行4連戰的最後一場比賽，最終靠著紅襪先發貝洛（Brayan Bello）優質好投，以及外野新星瑞法拉（Ceddanne Rafaela）拉開分差的兩分砲帶領下，幫助球隊以4：1獲勝，豪奪10連勝。

紅襪在3局下半率先發起攻勢，首名打者梅耶爾（Marcelo Mayer）敲出二壘安打攻佔得點圈，但隊友接連擊出滾地球形成2出局，並讓梅耶爾上到三壘。

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不過面對下一棒的杜蘭（Jarren Duran）在1好1壞的情況下，投手投出偏外側壞球後，捕手隨即牽制傳三壘試圖觸殺梅耶爾，但裁判認定三壘手卡米內洛（Junior Caminero）妨礙跑壘，最終使跑者兵不血刃跑回全場第1分。

Marcelo Mayer scored a run on this pickoff play after umps called obstruction on Junior Caminero pic.twitter.com/ZMkuEDg22Y — Talkin’ Baseball （@TalkinBaseball_） July 13, 2025

然而光芒也隨即反攻，4局上半靠者曼古姆（Jake Mangum）二壘安打、貝洛暴投以及J.洛爾（Josh Lowe）高飛犧牲打追平比數。

紅襪打線面對光芒先發派比奧特（Ryan Pepiot），前5局攻勢無法有效串連，但6局下半隨即把握機會，1出局時安東尼（Roman Anthony）擊出長打上到二壘，並靠著吉田正尚的滾地球上到三壘，此時「故事哥」跳了出來，相中首球打出紮實的平飛安打，幫助球隊攻下超前分。

不過紅襪仍要繼續得分，近期表現相當火燙的瑞法拉，咬中內角96.2英里（約154.8公里）速球一棒轟上「綠色怪物」拉開比分差距，這也是他這個月所敲出的第5轟，隨後7到9局，J.威爾森（Justin Wilson）、惠特洛克（Garrett Whitlock）與查普曼（Aroldis Chapman）聯手封鎖，助球隊收下勝利。

紅襪先發貝洛本場6.1局先發被敲6安，送出5次三振失掉1分，優質先發表現收下本季第6勝；光芒部分，派比奧特雖以6局失3分責失也投出優質成績，但最終吞下今年第7敗。

紅襪拿下近期的10連勝，也是繼2018年7月後再度出現，而球隊也完成了上半季的所有賽事，以53勝45敗、美聯西區第3的成績前進明星周，並持續備戰下半季。

Ceddanne Rafaela's 5th HR of the month of July!



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貝洛本場主投6.1局僅失1分，繳出優質先發助隊延續連勝紀錄。（法新社）

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