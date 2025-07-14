MLB》道奇休季補強不如預期有意再強化牛棚！傳看上雙城2主力後援

杜蘭、賈克斯。（資料照）

〔體育中心/綜合報導〕衛冕軍道奇開季前不斷壯大，特別針對牛棚進行重點補強，然而球季進行至今，成效似乎不如預期。近期也傳出，道奇看上雙城兩大主力後援。

根據《今日美國》記者南丁格爾（Bob Nightengale）報導，雙城終結者杜蘭（Jhoan Duran）與佈局投手賈克斯（Griffin Jax）正吸引大量球隊的注意，包含費城人、老虎，小熊、道奇與紅人，都是對他們有興趣的球隊。

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27歲的杜蘭自升上大聯盟以來，每年速球均速都超過100英哩，是不哲不扣的火球男，能製造大量揮空與滾地球，生涯防禦率2.38，本季投42.1局飆出47K，防禦率1.49，收下15次救援成功；至於賈克斯今年成績較起伏，但還是貢獻40.1局，送出65K，防禦率4.02。

《MLBTR》分析，費城人與紅人是目前最急需補強牛棚的球隊，而小熊與老虎雖然牛棚暫無明顯缺口，但兩隊都有望以分區龍頭晉級季後賽，預料會在交易大限前積極補強；至於道奇休季大張旗鼓網羅明星後援史考特（Tanner Scott）與葉茲（Kirby Yates），但兩人表現不如預期，考量道奇過去一貫積極補強牛棚，今夏也可能繼續出手。不過《MLBTR》也點出，這一切還是得取決雙城是否賣人。

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