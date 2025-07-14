晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》道奇休季補強不如預期有意再強化牛棚！傳看上雙城2主力後援

2025/07/14 10:27

杜蘭、賈克斯。（資料照）杜蘭、賈克斯。（資料照）

〔體育中心/綜合報導〕衛冕軍道奇開季前不斷壯大，特別針對牛棚進行重點補強，然而球季進行至今，成效似乎不如預期。近期也傳出，道奇看上雙城兩大主力後援。

根據《今日美國》記者南丁格爾（Bob Nightengale）報導，雙城終結者杜蘭（Jhoan Duran）與佈局投手賈克斯（Griffin Jax）正吸引大量球隊的注意，包含費城人、老虎，小熊、道奇與紅人，都是對他們有興趣的球隊。

27歲的杜蘭自升上大聯盟以來，每年速球均速都超過100英哩，是不哲不扣的火球男，能製造大量揮空與滾地球，生涯防禦率2.38，本季投42.1局飆出47K，防禦率1.49，收下15次救援成功；至於賈克斯今年成績較起伏，但還是貢獻40.1局，送出65K，防禦率4.02。

《MLBTR》分析，費城人與紅人是目前最急需補強牛棚的球隊，而小熊與老虎雖然牛棚暫無明顯缺口，但兩隊都有望以分區龍頭晉級季後賽，預料會在交易大限前積極補強；至於道奇休季大張旗鼓網羅明星後援史考特（Tanner Scott）與葉茲（Kirby Yates），但兩人表現不如預期，考量道奇過去一貫積極補強牛棚，今夏也可能繼續出手。不過《MLBTR》也點出，這一切還是得取決雙城是否賣人。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中