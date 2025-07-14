MLB》大聯盟史上第13人達成！紅人資深教頭執教2000勝達陣

紅人今日擊敗洛磯，也是總教練法蘭柯納生涯執教第2000勝。（法新社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕紅人今日靠著團隊10支安打，以及投手群聯手壓制的帶領下，以4：2在主場收下勝利，同時也為66歲資深教頭法蘭柯納（Terry Francona）拿下執教生涯第2000勝，成為大聯盟史上第13位達成此殊榮的總教練。

法蘭柯納1990年完成生涯最後一個職業賽季後高掛球鞋，並在1997年起來到費城人執教，開啟總教練生涯，至今曾先後執掌紅襪、守護者（包含前身印地安人）兵符，並在本季來到紅人，他曾在2004與2007兩度幫助紅襪拿下世界大賽冠軍，2016年印地安人時期也以94勝67敗拿下美聯中區冠軍，可惜最後在世界大賽不敵小熊。

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目前已執教長達24年的法蘭柯納，生涯戰績來到2000勝1719敗，勝率來到.538，但他在今天賽後受訪表示，自己賽前從未想過這場勝利就能叩關2000勝，「我不知道你們信不信我，但今天我很想贏下比賽，原因是這樣我們的勝率還能超過5成3場比賽，而且因為我們接下來有一段休息時間，這些球員能藉此重新調整，為此我還感到有些緊張。」

除了法蘭柯納外，前12位達成此成就的總教練，其中10位已入選進入名人堂，剩下的2位分別是遊騎兵總教練波契（Bruce Bochy）以及曾幫太空人奪冠的名教頭貝克（Dusty Baker）。他坦言，前面達成的教頭名字一字排開，根本就是棒球界的皇室成員，「如果有個為棒球奉獻一生之人的形容詞，那就是我。我並不是聰明人，我只是很愛棒球，或許還有點太過頭了，我希望我能以正確的方式來對待這些球員，因為這一直是我持續在做的事。」

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Congrats to Terry Francona on becoming the 13th Manager in MLB history to reach 2,000 wins! pic.twitter.com/LQwea3YyGs — Cincinnati Reds （@Reds） July 13, 2025

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