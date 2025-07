MLB》大聯盟史上第13人達成！紅人資深教頭執教2000勝達陣

紅人今日擊敗洛磯,也是總教練法蘭柯納生涯執教第2000勝。(法新社)

田兆崴 /核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕紅人今日靠著團隊10支安打,以及投手群聯手壓制的帶領下,以4:2在主場收下勝利,同時也為66歲資深教頭法蘭柯納(Terry Francona)拿下執教生涯第2000勝,成為大聯盟史上第13位達成此殊榮的總教練。

法蘭柯納1990年完成生涯最後一個職業賽季後高掛球鞋,並在1997年起來到費城人執教,開啟總教練生涯,至今曾先後執掌紅襪、守護者(包含前身印地安人)兵符,並在本季來到紅人,他曾在2004與2007兩度幫助紅襪拿下世界大賽冠軍,2016年印地安人時期也以94勝67敗拿下美聯中區冠軍,可惜最後在世界大賽不敵小熊。

請繼續往下閱讀...

目前已執教長達24年的法蘭柯納,生涯戰績來到2000勝1719敗,勝率來到.538,但他在今天賽後受訪表示,自己賽前從未想過這場勝利就能叩關2000勝,「我不知道你們信不信我,但今天我很想贏下比賽,原因是這樣我們的勝率還能超過5成3場比賽,而且因為我們接下來有一段休息時間,這些球員能藉此重新調整,為此我還感到有些緊張。」

除了法蘭柯納外,前12位達成此成就的總教練,其中10位已入選進入名人堂,剩下的2位分別是遊騎兵總教練波契(Bruce Bochy)以及曾幫太空人奪冠的名教頭貝克(Dusty Baker)。他坦言,前面達成的教頭名字一字排開,根本就是棒球界的皇室成員,「如果有個為棒球奉獻一生之人的形容詞,那就是我。我並不是聰明人,我只是很愛棒球,或許還有點太過頭了,我希望我能以正確的方式來對待這些球員,因為這一直是我持續在做的事。」

TITO 2K



Congrats to Terry Francona on becoming the 13th Manager in MLB history to reach 2,000 wins! pic.twitter.com/LQwea3YyGs