MLB》昔日「假日飛刀手」赴美！陳義信將擔任教士隊台灣日開球嘉賓

陳義信將擔任教士隊台灣日開球嘉賓。（陳義信提供）

〔記者林宥辰／台北報導〕即將在美國時間8月10日（星期日中午1:10開賽）於美國職棒大聯盟聖地牙哥教士隊舉辦的台灣日（Taiwanese Heritage Celebration ），很榮幸地邀請到了超重量級的開球嘉賓 - 前台灣職棒球星、被譽為「假日飛刀手」的陳義信。

活動的發起人、美國Rocks Baseball 的台灣棒球教練戴于程表示：「棒壘球在台灣和美國都是非常受歡迎的運動，像是自己的兒子就在打棒球、女兒打壘球。在去年12強台灣以4:0擊敗日本，獲得了世界冠軍之後，越來越多的國家開始知道台灣，並意識到台灣的棒球非常強盛。加上這次是聖地牙哥教士隊成軍56年以來，第一次舉辦台灣日，更特別邀請了台灣棒球史上最偉大的投手之一：假日飛刀手陳義信前來開球，希望能喚起老一輩球迷對台灣棒球的記憶」。

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戴于程同時表示，從2023年開始主動向教士隊申請舉辦台灣日，在來往了上百封的電子郵件之後，終於在今年獲得正面的回覆。今年更是特別選在星期日舉行，主要的目的就是希望可以吸引台美人的第二、三代，甚至第四代同時進場，台灣的文化需要傳承，來了美國，也不要忘了台灣。

在許多聖地牙哥當地台灣社團的協助之下，其中包括了聖地牙哥台灣同鄉會、聖地牙哥台灣商會、中華學苑、北郡中文學校及House of Taiwan 等，使票數迅速超過了1,000張。除了開球之外，聖地牙哥當地的San Diego Taiwanese Family Chorale、Formosa Generations Family Chamber Music以及專程從台灣飛來的富邦悍將啦啦隊女孩Kimi 等，將於開賽前90分鐘，在教士隊的外野大舞台Sycuan Stage上場表演，鄉親們一定要提早進場觀看表演喔。

陳義信在收到同是前兄弟象球員的學弟戴于程邀請後，便開始著手研究自己的行程是否可行。他表示：「很久沒有去美國，也離開職棒這麼久的時間，很榮幸也很高興，這次可以有機會到美國職棒大聯盟開球，希望能和南加州的僑胞們一起觀看世界頂級的棒球賽及拍照。」在開球後，陳義信將移動到觀眾區（Section229-235）與大家一起觀看比賽。並將於第四局到第六局期間，移動到Sycuan Stage舞台附近與鄉親們拍照。此外，在換局期間還將不定期舉辦小禮物的拋送活動，鄉親朋友們將有機會獲得精美的小禮品（包括陳義信的簽名球喔），讓整個活動更加熱鬧有趣。

陳義信還表示：「雖然自己當球員這麼久，也在球場這麼久，但還沒有真正以觀眾的身份和視角去欣賞比賽，這次有機會到棒球水準最頂級的大聯盟，希望好好當個觀眾享受看比賽的感覺，如果有機會，特別想要看看傷後復出的達比修有投球。」

戴于程也誠摯邀請在美國南加州的僑胞和親朋好友，一同參加8月10號星期天的聖地牙哥教士隊台灣日活動。

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