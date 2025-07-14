MLB選秀》從小就看神獸克蕭學習投球！道奇首輪選進「高地板」左投

道奇首輪選進阿肯色大學左投魯特。（取自大聯盟官方X）

〔體育中心/綜合報導〕2025年MLB選秀會今天展開，道奇因超出第二層豪華稅門檻，首輪第40順位才得以選秀，衛冕軍也選進來自阿肯色大學左投魯特（Zachary Root）。

在轉學至阿肯色大學前，魯特曾在東卡羅來納大學待了兩個賽季。今年魯特在NCAA D1層級賽事累積99.1局投球，飆出126次三振，防禦率3.62。儘管球威稱不上頂尖，但憑藉著他其他三種變化球的搭配，使他被視為大學先發投手裡「最高地板」的穩定人選。

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球探報告給予魯特的評價，速球50分、曲球60分、卡特球55分、變速球60分、控球50分，整體評價50分（評分量尺20-80）。大聯盟官網指出，魯特的速球使用率大約只有三分之一，球速介於91至94英哩，極速可達97英哩，且帶有伸卡球軌跡，能使打者擊出滾地球；他最有效的變化球種則是83-85英哩變速球，他80英哩初頭的曲球，則讓他成為全美D1賽事用曲球奪最多K（51K）的投手。

魯特的投球姿勢也非典型，有著高抬腿與大幅度揮臂，讓他的出手接近四分之三投法，這有助於他穩定控球。但偶爾還是會有失投的情況。官網球探報告認為，魯特有望成為第4號先發人選。

另外，根據《橙縣紀事報》記者普倫科特（Bill Plunkett）報導，魯特受訪時透露，他的父親從他小時候，就叫他觀摩道奇塞揚名投克蕭（Clayton Kershaw），並學習他的投球方式，「所以從我有記憶以來，我一直都在看道奇的比賽，正是因為克蕭。」

道奇在第一天選秀會上，還以第41順位拿走魯特的隊友、阿肯色大學外野手達瓦蘭（Charles Davalan）；第65順位選進佛羅里達州大右投萊特（Cam Leiter），第104順位選進辛辛那提大學外野手維杜雷克（Landyn Vidourek）。

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