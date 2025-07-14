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MLB》連莊先發前進明星賽 海盜火球王牌準備向強投們「取經」

2025/07/14 11:57

史基斯。（資料照，美聯社）史基斯。（資料照，美聯社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕海盜火球王牌史基斯（Paul Skenes），將連續兩年在明星賽擔任國聯明星隊先發投手，生涯第2次參與一年一度的棒球盛宴，他希望自己能享受在比賽中，並有機會的話能向各隊強投與王牌們「取經」。

去年成為史上第5位新秀擔任明星賽先發投手的史基斯，今年繼續以優異的成績，再度以先發的身分代表國聯出賽，成為繼狄馬喬（Joe DiMaggio）、鈴木一朗、卡魯（Rod Carew）以及羅賓森（Frank Robinson）後，再度有選手生涯前兩個賽季都能以先發身分出戰明星賽。

史基斯有別於去年首度參賽，還無法預料到會發生什麼事，今年則是有著不同想法，希望能更享受在這場棒球盛宴，「我有很多事情要學習，也很多事情要參與，包括全壘打大賽、走紅毯等等。擔任先發投手絕對是個榮耀，同時我也能夠早點完成比賽，並和去年一樣，享受在這場明星賽的氛圍中。」

包括今年代表美聯先發的老虎塞揚強投史庫柏爾（Tarik Skubal）在內，也有許多強投一同參與這項盛事，史基斯坦言若有機會的話，希望能多向他們請益，「我希望聯盟能讓大家都在同一個休息室裡，這樣我才能和史庫柏爾、克羅切（Garrett Crochet）這些強投待在一起了。」

史基斯繼續補充道：「雖然惠勒（Zack Wheeler）去年沒來，今年也感覺沒意願，但我希望他能來參加，他會是其中一個很酷的選手，我剛也跟雙城先發投手萊恩（Joe Ryan）在外野聊天，他也是我希望能多接觸的球員之一。仔細看著這份名單，這全是棒球界有頭有臉的人物，你肯定能從中學到很多東西。」

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