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籃球》長腿辣妹飛天爆扣！17歲法國女將轟動歐洲籃壇

2025/07/14 12:37

法國17歲女飛人Alicia Tournebize。（圖取自FIBA官網）法國17歲女飛人Alicia Tournebize。（圖取自FIBA官網）

〔體育中心/綜合報導〕2025年U18女籃歐錦賽近日順利落幕，法國在季軍賽中擊敗比利時收下第3名，值得一提的是，法國扣將Alicia Tournebize在一次快攻中上演雙手爆扣美技，成為了本屆賽會最大的亮點之一。

法國在季軍賽中遇上比利時，終場以72比47大勝，順利收下本屆U18季軍，陣中17歲女將Alicia Tournebize還在比賽中上演雙手灌籃，一下成為關注焦點。

事情發生在第4節，Alicia Tournebize和隊友成功壓迫防守造成比利時失誤，而她也把握這次失誤一人推快攻，並完成驚天雙手扣籃。該場比賽Alicia Tournebize繳出19分12籃板雙十數據，幫助法國連續5屆站上頒獎台。

根據FIBA官方報導，Alicia Tournebize身高約194公分，是法國女籃新世代扣將，且這並不是Alicia Tournebize第一次在比賽中完成灌籃，去年9月她在法國NF2聯賽時，成為法國史上第一位在正式比賽中灌籃的女籃選手，今年2月又在代表U18 Tango Bourges Basket時，第二度在比賽中灌籃成功。

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