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亞洲盃女籃》怎麼守？中國220公分女巨人初亮相 不用跳就肆虐對手

2025/07/14 13:20

張子宇。（新華社）張子宇。（新華社）

〔體育中心/綜合報導〕2025亞洲盃女子籃球賽熱戰中，中國隊昨以110：59痛宰印尼，成功旗開得勝，而場上最受矚目的球員，就是外號「女姚明」、身高220公分的18歲小將張子宇。

張子宇去年在U18亞洲盃女籃就受到高度關注，她因為傲人的身高在場上一柱擎天，幾乎不用跳就能肆虐對手，宛如「大人打小孩」，她也幫助中國女籃打下亞軍，獲得大會MVP。

這位被譽為「女姚明」的18歲新星，昨日迎來成人國家隊首秀，出賽11分36秒，高效率7投5中砍下13分，另有4籃板、2助攻、1火鍋。

賽後點評張子宇的表現，中國女籃主帥宮魯鳴表示：「第一次參加成人賽事對她來講是一個新的考驗，不過她畢竟有特殊的身材條件，能對各隊產生壓力。」

宮魯鳴直呼：「她的經驗和技術還要在實戰中去提升，畢竟她只有18歲，我們希望她越打越好。」

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