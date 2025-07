亞洲盃女籃》怎麼守？中國220公分女巨人初亮相 不用跳就肆虐對手

張子宇。(新華社)

〔體育中心/綜合報導〕2025亞洲盃女子籃球賽熱戰中,中國隊昨以110:59痛宰印尼,成功旗開得勝,而場上最受矚目的球員,就是外號「女姚明」、身高220公分的18歲小將張子宇。

張子宇去年在U18亞洲盃女籃就受到高度關注,她因為傲人的身高在場上一柱擎天,幾乎不用跳就能肆虐對手,宛如「大人打小孩」,她也幫助中國女籃打下亞軍,獲得大會MVP。

這位被譽為「女姚明」的18歲新星,昨日迎來成人國家隊首秀,出賽11分36秒,高效率7投5中砍下13分,另有4籃板、2助攻、1火鍋。

賽後點評張子宇的表現,中國女籃主帥宮魯鳴表示:「第一次參加成人賽事對她來講是一個新的考驗,不過她畢竟有特殊的身材條件,能對各隊產生壓力。」

宮魯鳴直呼:「她的經驗和技術還要在實戰中去提升,畢竟她只有18歲,我們希望她越打越好。」

Zhang Ziyu has arrived



13 PTS and 4 REB in just over 11 minutes of action for the 18-year-old, 7'3" (220cm) center in her seniors debut for China #AsiaCupWomen pic.twitter.com/jEbD5Utswa