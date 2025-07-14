晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》洋基本季一大驚喜！曾當Uber司機的30歲捕手傳吸引他隊注意

2025/07/14 13:20

埃斯卡拉。（資料照）埃斯卡拉。（資料照）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕根據《紐約郵報》資深記者薛曼（Joel Sherman）報導，洋基30歲替補捕手埃斯卡拉（J.C. Escarra），已經吸引不少球隊的注意。

埃斯卡拉在2017年美職選秀會以捕手身分獲金鶯選進，曾一度改守一壘防區，他在2022年季中被釋出，因此轉戰獨立聯盟、墨西哥與波多黎各聯盟，期間擔任過Uber司機、以及代課老師。本季他成功在大聯盟開季，擔任威爾斯（Austin Wells）的替補，出賽36場，打擊三圍.215/.312/.354，攻擊指數0.666，累積2轟、10分打點。

《MLBTR》表示，埃斯卡拉今年對洋基來說是一大驚喜，替補捕手角色扮演地相當稱職，他引導投手與偷好球的能力都相當出色，儘管整體打擊成績低於聯盟平均，但埃斯卡拉還是展現出優異的選球能力，保送率達11.8%，三振率僅14%。

《紐約郵報》資深記者薛曼指出，其實早在去年交易大限時，洋基總管凱許曼（Brian Cashman）就已經接到不少詢問埃斯卡拉的電話。如今洋基也開始讓萊斯（Ben Rice）分擔替補捕手的工作，薛曼推測，洋基今夏可能會考慮開放聆聽對埃斯卡拉的報價。

《MLBTR》分析，埃斯卡拉今年剛迎來大聯盟初登場，本季結束後還有5年控制權，2028年才有薪資仲裁資格，這讓他成為許多需要捕手的球隊理想補強人選，無論是爭冠或重建球隊，例如教士、國民與雙城。然而這一切的前提，還是得看洋基是否願意讓萊斯成為接下來的主力替補捕手。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中