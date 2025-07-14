MLB》洋基本季一大驚喜！曾當Uber司機的30歲捕手傳吸引他隊注意

埃斯卡拉。（資料照）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕根據《紐約郵報》資深記者薛曼（Joel Sherman）報導，洋基30歲替補捕手埃斯卡拉（J.C. Escarra），已經吸引不少球隊的注意。

埃斯卡拉在2017年美職選秀會以捕手身分獲金鶯選進，曾一度改守一壘防區，他在2022年季中被釋出，因此轉戰獨立聯盟、墨西哥與波多黎各聯盟，期間擔任過Uber司機、以及代課老師。本季他成功在大聯盟開季，擔任威爾斯（Austin Wells）的替補，出賽36場，打擊三圍.215/.312/.354，攻擊指數0.666，累積2轟、10分打點。

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《MLBTR》表示，埃斯卡拉今年對洋基來說是一大驚喜，替補捕手角色扮演地相當稱職，他引導投手與偷好球的能力都相當出色，儘管整體打擊成績低於聯盟平均，但埃斯卡拉還是展現出優異的選球能力，保送率達11.8%，三振率僅14%。

《紐約郵報》資深記者薛曼指出，其實早在去年交易大限時，洋基總管凱許曼（Brian Cashman）就已經接到不少詢問埃斯卡拉的電話。如今洋基也開始讓萊斯（Ben Rice）分擔替補捕手的工作，薛曼推測，洋基今夏可能會考慮開放聆聽對埃斯卡拉的報價。

《MLBTR》分析，埃斯卡拉今年剛迎來大聯盟初登場，本季結束後還有5年控制權，2028年才有薪資仲裁資格，這讓他成為許多需要捕手的球隊理想補強人選，無論是爭冠或重建球隊，例如教士、國民與雙城。然而這一切的前提，還是得看洋基是否願意讓萊斯成為接下來的主力替補捕手。

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