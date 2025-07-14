中職》台鋼雄鷹台東主場四場賽事 7月27日開放索縣民回饋票

縣府表示，已爭取了縣民回饋票，於27日開放索取。（縣府提供）

〔記者劉人瑋／台東報導〕2025年中華職棒已進入下半季賽事，台東縣政府成功爭取台鋼雄鷹球團四場主場賽事，將於8月5日至6日及8月19日至20日，在台東棒球村第一棒球場登場，分別迎戰富邦悍將及味全龍隊，7月27日（星期日）上午11時至7月28日（星期一）下午4時止開放線上索取縣民回饋票。

縣府表示，本次賽事洽逢台東國際熱氣球嘉年華期間，白天可在鹿野高台欣賞熱氣球，夜晚則到棒球場為台鋼雄鷹加油吶喊，一日雙球、雙重享受，誠摯邀請全國球迷與遊客一同到台東，與鄉親一起欣賞頂級職棒賽事，感受台鋼雄鷹主場魅力。

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縣府指出，自去年台灣奪下12強冠軍後，各球團原主場票房皆開出紅盤，要特別感謝台鋼雄鷹球團今年願意再安排四場主場賽事在台東。縣府近年積極編列預算並爭取中央補助經費整建球場，持續優化比賽及觀賽環境，期盼讓鄉親免於長途奔波，在家鄉就能欣賞職棒盛會。

本次縣府規劃台鋼雄鷹回饋票，將開放「身份證字號V」或「設籍台東縣」之民眾，皆可免費登記索取兌換序號（每組身份證字號限登記1場次，每場可索取2張票券），數量有限，索完為止，敬請鄉親準時上網登記。

縣府表示，已爭取了縣民回饋票，於27日開放索取。（縣府提供）

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