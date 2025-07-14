MLB》洋基王牌左投起水泡提前退場 布總曝嚴重程度仍未知

佛里德。（資料照，美聯社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洋基王牌左投佛里德（Max Fried）昨日先發只投3局，就因右手指起水泡提前退場，今日總教練布恩（Aaron Boone）接受訪問時，也坦言目前並不確定傷勢的嚴重程度。

洋基本季雖因柯爾（Gerrit Cole）進行手肘韌帶置換手術（Tommy John surgery，俗稱TJ手術）缺陣，但佛里德成功接下了王牌位子，本季目前20場的出賽，送出多達113次三振，拿下聯盟最多的11勝，防禦率2.43也相當具水準。

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然而昨日面對小熊先發出賽就因右手起水泡提前退場，僅投出3局寫下他轉隊來到洋基後的新低，一共失掉4分（3分自責分），送出2次三振與3次保送。

布總在今天賽前也被問及佛里曼的傷勢，他表示目前不確定傷勢的嚴重情況，不過僅單單只是水泡的問題，「他會嘗試所有治療水泡的的方法與技巧，之後會根據康復的程度，再看我們要在什麼時候排定他的下一次出賽。」

佛里德今天賽後也接受訪問，他坦言現在確定傷勢的情況仍太早下定論，「我們很幸運能趁這幾天的休息去觀察傷勢的復原程度，我會用盡所有方法希望可以盡快回到球場上，不要錯過時間。」

此外，今年也有入選明星賽的佛里德，因為昨天已出賽再加上傷勢影響確定缺席，改由明星左投羅冬（Carlos Rodón）填補空缺。

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