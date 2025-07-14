MLB選秀》洋基第一天選進2名游擊手！377轟名將之子將披條紋軍戰袍

基爾比。（取自洋基官方X）

〔體育中心/綜合報導〕洋基今在選秀會第一天選進2名游擊手，分別用首輪第39順位網羅紐南高中（Newnan HS）的基爾比（Dax Kilby），以及在第三輪103順位，拿下球星之子、德州農工大學的肯特（Kaeden Kent）。

這是洋基近3年第2次用首輪籤拿高中游擊手，大聯盟官網給予基爾比打擊55分、力量50分、跑壘55分、臂力50分、守備45分，以及整體50分的評價（評分量尺20-80）。球探報告指出，基爾比是本屆選秀技巧相對成熟的高中打者之一，左打的他揮棒快速且緊湊，打擊觀念成熟，不容易去追打壞球，能穩定咬中球心將球送往空隙。188公分的基爾比目前身材偏瘦，未來還有增強力量的空間，有望發展出平均水準的長打火力。

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儘管基爾比的直線速度有著菁英級別，但他在實戰中的跑壘表現大約只稍優於平均；守備方面，基爾比在高中初期受到肩傷困擾，導致他的傳球動作不自然，較難以完成游擊手需要作出的傳球。基爾比進職業後預計將鎮守二壘，同時也可能轉戰左外野，而他的打擊火力也有望足以讓他擔任這些守備負擔較輕的位置。

肯特。（取自洋基官方X）

至於第三輪的肯特則是位球二代，其父親是以377轟高居大聯盟史上最多轟二壘手的J.肯特（Jeff Kent）。根據洋基球探部門指出，左打的肯特運動能力出色，過去一年也展現出能勝任游擊防區的實力。大聯盟官網則指出，肯特與他父親一樣是一位攻擊型內野手，二壘會是他最佳去處。

肯特今年賽季出賽56場，打擊三圍.279/.398/.544，攻擊指數0.943，敲出13支二壘安打、1支三壘安打、13轟，貢獻49分打點，吞下35次三振，選到37次保送。

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