晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB選秀》洋基第一天選進2名游擊手！377轟名將之子將披條紋軍戰袍

2025/07/14 14:13

基爾比。（取自洋基官方X）基爾比。（取自洋基官方X）

〔體育中心/綜合報導〕洋基今在選秀會第一天選進2名游擊手，分別用首輪第39順位網羅紐南高中（Newnan HS）的基爾比（Dax Kilby），以及在第三輪103順位，拿下球星之子、德州農工大學的肯特（Kaeden Kent）。

這是洋基近3年第2次用首輪籤拿高中游擊手，大聯盟官網給予基爾比打擊55分、力量50分、跑壘55分、臂力50分、守備45分，以及整體50分的評價（評分量尺20-80）。球探報告指出，基爾比是本屆選秀技巧相對成熟的高中打者之一，左打的他揮棒快速且緊湊，打擊觀念成熟，不容易去追打壞球，能穩定咬中球心將球送往空隙。188公分的基爾比目前身材偏瘦，未來還有增強力量的空間，有望發展出平均水準的長打火力。

儘管基爾比的直線速度有著菁英級別，但他在實戰中的跑壘表現大約只稍優於平均；守備方面，基爾比在高中初期受到肩傷困擾，導致他的傳球動作不自然，較難以完成游擊手需要作出的傳球。基爾比進職業後預計將鎮守二壘，同時也可能轉戰左外野，而他的打擊火力也有望足以讓他擔任這些守備負擔較輕的位置。

肯特。（取自洋基官方X）肯特。（取自洋基官方X）

至於第三輪的肯特則是位球二代，其父親是以377轟高居大聯盟史上最多轟二壘手的J.肯特（Jeff Kent）。根據洋基球探部門指出，左打的肯特運動能力出色，過去一年也展現出能勝任游擊防區的實力。大聯盟官網則指出，肯特與他父親一樣是一位攻擊型內野手，二壘會是他最佳去處。

肯特今年賽季出賽56場，打擊三圍.279/.398/.544，攻擊指數0.943，敲出13支二壘安打、1支三壘安打、13轟，貢獻49分打點，吞下35次三振，選到37次保送。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中