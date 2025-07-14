世大運》台灣男女排年度主視覺曝光 備戰狀況漸入佳境

台灣男女排年度主視覺曝光。（排球協會提供）

〔記者粘藐云／台北報導〕德國萊茵魯爾世界大學運動會開幕進入倒數，台灣男女排已經先後出發飛往德國備戰，中華民國排球協會也公布今年度台灣隊最新主視覺，以「團結」作為核心概念，設計出「One Pulse, One Power」主視覺，象徵排球好手們眾志一心，勇敢挑戰挑戰世界舞台。

今年台灣隊主要排球國際賽除先前落幕的亞洲排球國家盃，世大運更是台灣排球迷聚焦的重點賽事，經過亞洲國家盃比賽後，無論是男排或女排選手，都學習到寶貴經驗，期望能夠在世大運舞台有所發揮，成為他隊眼中的勁敵隊伍。且未來不只是世大運，8月也將有亞洲東區排球錦標賽陸續登場，女排更是以明年名古屋亞運作為最終調整目標，期望藉由今年國際賽找出未來亞運可用之兵。

請繼續往下閱讀...

排球協會也設計出今年全新台灣隊主視覺，將排球人的「團結」信念作為出發，從每一次扣殺、每一次接球、每一滴汗水，都是彼此共同的節奏。台灣男女排背景顏色分別採用象徵熱血的紅色，以及象徵希望的海洋藍為底，透過閃電呈現出「V字型」圖樣，即便台灣隊在國際賽身高討不到便宜，運用快如閃電的進攻模式，期待能打下每場勝利。

呈現出「團結」信念的最大特色，男排以攻擊手温逸凱與舉球員林謙碰拳背影，詮釋台灣男排選手無條件信任彼此、守護隊友身後的堅定羈絆；女排以「排球甜心」廖苡任、隊上氣氛擔當陳潔和「阿敏」黃瀞萱3人相互擁抱的畫面，塑造女將們之間感情厚如家人，不只是場上各司其職，場下更是最溫暖的大家庭。

無論是台灣男排總教練黃宏裕，或是台灣女排總教練鄧衍敏，都提到球隊從集訓後至今不只狀況有所提升，表現更是愈來愈團結，凝聚力愈來愈強。黃宏裕指出，從亞洲國家盃過後，由於隊上有張育陞這名重砲手，起初團隊有些依賴，但漸漸地認識到排球不是個人主義，發現錯誤後至今改善許多，不是球員個人好，而是團隊一起好，才有辦法突破對手；鄧衍敏表示，這批女排球員非常配合、活潑且投入，眼前的世大運雖廖苡任以及黃瀞萱沒有比，2人也作為團隊一員不斷給予學妹建議，期望球隊們能成為其他列強隊伍眼中夠硬的對手。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法