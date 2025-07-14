WTT大滿貫》癌後復出不到1年 朱雨玲成為非中國國家隊女單冠軍第1人

朱雨玲。（資料照）

田兆崴 ／核稿編輯

〔記者倪婉君／綜合報導〕曾是女單桌球世界排名第1，30歲老將朱雨玲去年9月才克服甲狀腺癌代表中國澳門隊復出，如今她在WTT美國大滿貫女單決賽和20歲中國隊新秀陳熠交手，她先輸兩局再連扳4局，最終以4：2拿下首座WTT大滿貫女單冠軍，賽後她說：「能夠回到賽場，對於我來說，就像做了一場夢一樣，我現在依然在夢裡，希望這個夢可以繼續下去。」一番真性情的發言，也獲得滿場掌聲。

朱雨玲在2010年成為世青賽最年輕女單冠軍，隨後她在各大國際賽事屢有斬獲，2017年10月就奪下世界盃女單冠軍，並於同年11月首次登上世界排名第1寶座。只是她在2021年備戰東京奧運時確診甲狀腺癌，也因為對抗病魔而逐漸淡出中國國家隊，但她並沒有因此被打敗，在積極復健後於去年9月代表中國澳門隊復出，而這次WTT美國大滿貫，她也是代表澳門，成為繼陳夢、孫穎莎、王曼昱後第4位獲得女單冠軍的球員，更是首位獲得單打冠軍的非中國國家隊選手。

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面對決賽對手陳熠的強勢來襲，朱雨玲以7：11、8：11連掉前兩局，但她隨即調整戰術，以11：7、11：5、11：9和11：8連下四城，最終逆轉比賽。在場內接受採訪時，朱雨玲表示：「今天這場比賽，我們雙方都發揮得淋漓盡致，我希望大家都給予這位中國年輕小將掌聲。」她希望球迷能先給予陳熠肯定的大將風範，也獲得滿堂采。

陳熠在16強賽以3：1爆冷扳倒世界排名第1的孫穎莎，而後在8強賽又克服0：3落後，以4：3逆轉巴黎奧運女單銅牌得主日本名將早田希娜，首度闖進4強，一路闖進決賽的過程也相當精彩。

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