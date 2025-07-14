晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 競技運動 桌球

WTT大滿貫》癌後復出不到1年 朱雨玲成為非中國國家隊女單冠軍第1人

2025/07/14 14:50

朱雨玲。（資料照）朱雨玲。（資料照）

田兆崴 ／核稿編輯

〔記者倪婉君／綜合報導〕曾是女單桌球世界排名第1，30歲老將朱雨玲去年9月才克服甲狀腺癌代表中國澳門隊復出，如今她在WTT美國大滿貫女單決賽和20歲中國隊新秀陳熠交手，她先輸兩局再連扳4局，最終以4：2拿下首座WTT大滿貫女單冠軍，賽後她說：「能夠回到賽場，對於我來說，就像做了一場夢一樣，我現在依然在夢裡，希望這個夢可以繼續下去。」一番真性情的發言，也獲得滿場掌聲。

朱雨玲在2010年成為世青賽最年輕女單冠軍，隨後她在各大國際賽事屢有斬獲，2017年10月就奪下世界盃女單冠軍，並於同年11月首次登上世界排名第1寶座。只是她在2021年備戰東京奧運時確診甲狀腺癌，也因為對抗病魔而逐漸淡出中國國家隊，但她並沒有因此被打敗，在積極復健後於去年9月代表中國澳門隊復出，而這次WTT美國大滿貫，她也是代表澳門，成為繼陳夢、孫穎莎、王曼昱後第4位獲得女單冠軍的球員，更是首位獲得單打冠軍的非中國國家隊選手。

面對決賽對手陳熠的強勢來襲，朱雨玲以7：11、8：11連掉前兩局，但她隨即調整戰術，以11：7、11：5、11：9和11：8連下四城，最終逆轉比賽。在場內接受採訪時，朱雨玲表示：「今天這場比賽，我們雙方都發揮得淋漓盡致，我希望大家都給予這位中國年輕小將掌聲。」她希望球迷能先給予陳熠肯定的大將風範，也獲得滿堂采。

陳熠在16強賽以3：1爆冷扳倒世界排名第1的孫穎莎，而後在8強賽又克服0：3落後，以4：3逆轉巴黎奧運女單銅牌得主日本名將早田希娜，首度闖進4強，一路闖進決賽的過程也相當精彩。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中