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TPVL》台北伊斯特第2位洋將曝光！法國「重砲男神」雷貝洛來襲

2025/07/14 14:50

台北伊斯特外援雷貝洛。（台北伊斯特提供）台北伊斯特外援雷貝洛。（台北伊斯特提供）

廖志軒／核稿編輯

〔記者粘藐云／綜合報導〕台北伊斯特職業排球隊今正式宣布，法國主攻手雷貝洛（ François Rebeyrol）正式加入，成為新賽季的核心戰力之一！身高 202 公分、體重 92 公斤的他，扣球高度高達 358 公分、攔網高度達 338 公分，不僅技術全面、火力兇猛，更以深邃電眼與俊朗外型，在國際賽場與亞洲邀請賽中擄獲眾多粉絲青睞，是場上場下皆具存在感的「重砲男神」。

現年 26 歲的雷貝洛，為右手主攻手，自青少年時期即展現優異潛力，曾入選法國國家青年隊，並於 2021 年入選法國成年國家隊，參與歐洲錦標賽，累積寶貴的國際賽經驗。

職業生涯方面，雷貝洛曾於法國頂級聯賽連續出賽5個賽季，歷經 AS Cannes（2019–2020）、GFC Ajaccio（2020–2021）、Plessis-Robinson（2021–2022）與 Nice Volley-Ball（2022–2024）等多支勁旅，並於 2024–2025 賽季效力保加利亞傳統強隊 Neftohimik Burgas，持續累積歐洲一級聯賽的實戰經驗與場上智慧。

除了在歐陸戰場上的豐富歷練，雷貝洛對亞洲舞台也並不陌生。雷貝洛曾兩度來台參加 Win Streak 排球邀請賽，2024 年更以柬埔寨 Visakha 球員身份率隊奪冠，熟悉台灣場地節奏與比賽環境，展現絕佳適應力與領導能力。該賽事中他的穩定火力與關鍵表現，也為球隊封王扮演關鍵角色。如今他正式轉戰台北伊斯特，將以更穩健成熟的姿態，迎接職排元年挑戰。

台北伊斯特球團表示：「雷貝洛是一位攻守兼備、球風成熟的主攻手。他不僅具備發球、接發與攻擊的高水平技術，也擁有高度團隊精神，是年輕球員學習的優秀榜樣。他的加入，將為我們在職排元年帶來堅強的火力支援。」

對於即將展開的台灣職業排球聯賽挑戰，雷貝洛亦充滿期待。他表示：「我很榮幸成為台北伊斯特的一員，也很期待再次踏上台灣這片熟悉又熱情的賽場。我希望能將在歐洲與保加利亞聯賽所累積的經驗，貢獻給球隊與隊友，一起為勝利而戰！」

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