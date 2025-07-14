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頻繁出國出差有因 體育署長鄭世忠回應外界質疑

2025/07/14 15:26

鄭世忠。（資料照，記者陳志曲攝）鄭世忠。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕體育署長鄭世忠遭報導以考察名義頻繁出國，尤其6、7月已前往日本、帛琉，而他目前因德國世大運已經抵達當地，原本還安排北極全大運聖火傳遞，現階段也已取消。針對報導內容，鄭世忠指出，相關預算額度，皆為整團執行計畫所需，並非個人旅費，體育署希望在有限資源下，達成最大效益，各大運動會他希望能在前線親自了解選手需求，第一時間解決問題，對於外界以此來做文章感到遺憾。

鄭世忠在今年6、7月先後安排日本、帛琉、德國以及北極出差，包含名古屋亞運考察、帛琉第12屆太平洋迷你運動會、德國萊茵魯爾世大運坐鎮，以及參與全大運北極傳遞聖火。有媒體在報導內質疑，體育署官員能頻繁出國出差也證實當初各行政部門指控藍、白刪預算會影響後勤等問題。

鄭世忠表示，身為體育署部門主管，他不希望只是坐在辦公室內，更希望能到第一線去了解選手需求，「我希望一切都能親力親為，選手有狀況，我可以馬上做決策，第一時間處理。」他也以去年巴黎奧運林郁婷性別爭議事件為例，當初因為在現場，因而能第一時間從旁協助，讓林郁婷和教練能夠安心備戰。

至於日前帛琉行，鄭世忠表示，這次協助帛琉棒球隊備戰帛琉主辦的2025太平洋迷你運動會，受邀訪問帛琉期間，帛琉人民都知道台灣派教練全力幫助該國球隊，帛琉總統在泛太平洋運動會開幕致詞，多次感謝台灣政府的協助，訪帛期間也特感謝體育署的協訓，「這次到帛琉的外交效益是無價的。」

目前鄭世忠已經抵達德國，協助台灣代表團為16日開幕的世大運持續做後勤準備，他說：「場內的事情或許我幫不上忙，但場外我們能做的都應該要做到最好。」至於原定要參與的北極行，鄭世忠解釋，由於明年全大運由國立中央大學承辦，中央大學主動提出結合該校北極研究站進行聖火引燃計劃，整體經費由該校自籌，「由於我會在歐洲德國世大運，所以當時選擇出席支持，但目前因立法院會期延長，教育部長鄭英耀的世大運行程需縮短提前返國，因此已取消北極行程，留在德國世大運坐鎮。」

相關新聞一出，鄭世忠在個人臉書上回應質疑，同時湧入不少支持聲音，有選手家長在鄭世忠臉書表示，女兒在杭州亞運沒能繳出理想成績，署長在第一時間親自到場邊關心選手，也有網友留言，支持他親自到第一線協助選手，是更積極且有效率的作為。

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