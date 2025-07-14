晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 競技運動 桌球

WTT大滿貫》直落四橫掃張本智和 王楚欽第3座大滿貫賽男單冠軍到手

2025/07/14 15:28

王楚欽直落四橫掃張本智和，奪下美國大滿貫賽男單冠軍。（取自WTT官網）王楚欽直落四橫掃張本智和，奪下美國大滿貫賽男單冠軍。（取自WTT官網）

田兆崴 ／核稿編輯

〔記者許明禮／綜合報導〕世界排名第2的中國名將王楚欽，今天在2025年WTT美國大滿貫賽男單決賽以直落四橫掃世界排名第4的日本一哥張本智和，這也是他繼去年新加坡、沙烏地阿拉伯站之後，生涯第3座大滿貫賽男單冠軍。

王楚欽過去和張本智和交手取得11勝2負的壓倒性優勢，自2022年新鄉世界盃之後更寫下對戰7連勝，張本上次擊敗王楚欽已經是2022年世界團體錦標賽。

今天再度對決，王楚欽一開賽就展開兇猛的發球搶攻，在2:3落後時連拿9分，11:3先馳得點；次局，王楚欽在3:3平手時連得4分，迅速拉開比數，11:6再下一城。

張本智和原本有機會在第3局扳回一局，他以6:1強勢開局，並以10:8率先聽牌，但王楚欽在逆境下出手依舊果決，連續接發球擰拉得手，加上張本的接發球失誤，一口氣連拿4分，12:10搶下第3局，也徹底澆熄張本的反撲之火。

第4局，王楚欽又是在4:5落後下，連續正手搶攻得分以8:5反超，張本雖一度追到9:8，但王楚欽在暫停後回穩，先是正手強攻得手，隨後又一記反手擰拉直線，11:8寫下對戰8連勝。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中