WTT大滿貫》直落四橫掃張本智和 王楚欽第3座大滿貫賽男單冠軍到手

王楚欽直落四橫掃張本智和，奪下美國大滿貫賽男單冠軍。（取自WTT官網）

田兆崴 ／核稿編輯

〔記者許明禮／綜合報導〕世界排名第2的中國名將王楚欽，今天在2025年WTT美國大滿貫賽男單決賽以直落四橫掃世界排名第4的日本一哥張本智和，這也是他繼去年新加坡、沙烏地阿拉伯站之後，生涯第3座大滿貫賽男單冠軍。

王楚欽過去和張本智和交手取得11勝2負的壓倒性優勢，自2022年新鄉世界盃之後更寫下對戰7連勝，張本上次擊敗王楚欽已經是2022年世界團體錦標賽。

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今天再度對決，王楚欽一開賽就展開兇猛的發球搶攻，在2:3落後時連拿9分，11:3先馳得點；次局，王楚欽在3:3平手時連得4分，迅速拉開比數，11:6再下一城。

張本智和原本有機會在第3局扳回一局，他以6:1強勢開局，並以10:8率先聽牌，但王楚欽在逆境下出手依舊果決，連續接發球擰拉得手，加上張本的接發球失誤，一口氣連拿4分，12:10搶下第3局，也徹底澆熄張本的反撲之火。

第4局，王楚欽又是在4:5落後下，連續正手搶攻得分以8:5反超，張本雖一度追到9:8，但王楚欽在暫停後回穩，先是正手強攻得手，隨後又一記反手擰拉直線，11:8寫下對戰8連勝。

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