大聯盟全壘打大賽登場 今日賽事預告與轉播

大聯盟全壘打大賽登場。（圖片取自大聯盟官網）

早安，自由體育為您獻上今日精彩賽事預告與轉播！

大聯盟明星周開始，首日舉行全壘打大賽，本屆雖然沒有大谷翔平與賈吉（Aaron Judge）兩大巨砲，但大聯盟全壘打王，38轟的水手羅里（Cal Raleigh）確定參戰，另外還有地主砲手歐森（Matt Olson）、國民22歲怪力男伍德（James Wood）、雙城「黑鱒」巴克斯頓（Byron Buxton）、海盜重砲克魯茲（Oneil Cruz）、光芒大物三壘手卡米內洛（Junior Caminero）、運動家強打魯克（Brent Rooker），洋基「爵士哥」奇澤姆（Jazz Chisholm Jr.）等人，請喜愛觀看重砲手出擊的球迷不要錯過轉播！

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中職兩地開打，台鋼雄鷹對決下半季龍頭味全龍，中信兄弟作客樂天桃猿球場，請喜愛中職的球迷準時收看。

瓊斯盃男籃持續開打，FIBA女子籃球亞洲盃也在持續進行中，NBA夏季聯盟也有黃蜂對決獨行俠的戲碼，請喜愛籃球的球迷不要錯過轉播。

MLB

08：00 明星賽全壘打大賽 緯來體育、愛爾達體育1台、華視主頻

瓊斯盃

13:00 澳洲VS巴林

15:00 馬來西亞VS阿聯

17:00 菲律賓VS卡達

轉播：緯來體育、緯來精采

FIBA女子籃球亞洲盃

13:20 印尼VS紐西蘭 愛爾達體育1台

16:20 日本VS澳大利亞 愛爾達體育1台

19:20 南韓VS中國 愛爾達體育1台

中職

18：30 台鋼雄鷹VS味全龍 緯來體育、愛爾達體育2台

18：30 中信兄弟VS樂天桃猿 DAZN2

東亞盃足球賽

14：50 中國VS香港 男子組第3輪

18：15 日本VS南韓 男子組第3輪

日職

17:00 羅德VS軟銀 DAZN1

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