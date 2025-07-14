棒球》三級棒球台灣隊授旗典禮 陳傑憲現身鼓勵學弟

三級棒球台灣國家隊成軍誓師大會、授旗典禮，臺灣隊長陳傑憲。（記者陳逸寬攝）

〔記者吳清正／台北報導〕U12、U18世界盃和U15亞洲盃即將於七月底陸續開打，棒協今天舉辦三級代表隊成軍誓師大會，棒協理事長辜仲諒從教育部次長張廖萬堅手中接過會旗，交給三隊總教練，擔任12強賽和經典賽資格賽台灣隊長的陳傑憲，也特地到場勉勵學弟們。

U12和U15亞洲盃都在台南亞太棒球場舉行，分別於7月25日和8月17日開打，U18世界盃則將於9月5日至14日在日本沖繩舉行。

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辜仲諒致詞表示，台灣棒球在世界能有一席之地，是無數棒球前輩和學長，從最偏遠艱難的地區和環境中一路打拚的結果，期許選手懷著感恩的心，延續台灣的光榮，讓世界見證遇強則強、永不放棄的台灣精神。

陳傑憲除了分享贏得12強賽冠軍的心情，也勉勵學弟們，穿上台灣隊球衣就拿出自信，展現平時練習的成果，爭取最佳成績。

3支代表隊也由隊長上台喊出目標，U12李權恩：「團結相挺，拿下冠軍。」U15江金澄：「團結冠軍，非我莫屬。」U18王奕翔：「挑戰世界，再度登頂。」

今年度三個層級的國際賽事國內各家轉播單位也將提供最多元及即時的轉播服務，包含緯來電視網、愛爾達體育台、東森電視網、中華電信MOD、Hami Video、公視+、getwin_sportYouTube及 Twitch 頻道都有提供轉播服務。此外2025世界盃U12預賽門票即將於7/19日中午起於拓元售票開放預售，台灣隊預賽的場次全區對號入座，內野全票300元、內野優待票240元、身障優惠票150元，而超級循環賽、獎牌戰的票價及預售時間稍晚公。

級棒球台灣國家隊成軍誓師大會，U12代表隊、U15培訓隊、U18培訓隊大合影。（記者陳逸寬攝）

棒協理事長辜仲諒從教育部次長張廖萬堅接過中華台北會旗，交給U12代表隊總教練章子健。（記者陳逸寬攝）

棒協理事長辜仲諒從教育部次長張廖萬堅接過中華台北會旗，交給U15培訓隊教練楊敏鴻。（記者陳逸寬攝）

棒協理事長辜仲諒從教育部次長張廖萬堅接過中華台北會旗，交給U18培訓隊總教練廖宏淵。（記者陳逸寬攝）

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