MLB選秀》撿到有望衝擊狀元的最佳左投！ 水手秒砸2.58億簽約

安德森成為選秀探花，以簽約金880萬美元加盟水手。（路透）

〔體育中心/綜合報導〕大聯盟選秀會今天登場，水手以探花籤選中原本有望衝擊狀元的路易斯安那州立大學（LSU）左投安德森（Kade Anderson）後，旋即以880萬美元（約新台幣2.58億）簽約金將他簽下。

水手以低於建議簽約金額（950萬4400美元）的880萬美元簽約金將安德森簽下，本賽季安德森在大學投119局，防禦率3.18，三振率高達37.4%、保送率7.28%，他幫助LSU拿下NCAA冠軍，並獲選為大學世界大賽最優秀球員。

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安德森在今年大學賽季的突破使他的預期順位大幅提升，《ESPN》麥克丹尼爾（Kiley McDaniel）認為他是選秀會上最棒的球員，而《MLB Pipeline》將他排名第二，《Fangraphs》與《The Athletic》選秀專家勞爾（Keith Law）都排他在第二，《棒球美國》將他排名第四，是本屆選秀會上最優秀的左投之一。

安德森的直球、滑球與曲球在《MLB Pipeline》與《棒球美國》都獲得球探至少55分的評價（球探評價20-80，50為平均），《MLB Pipeline》更給安德森的變速球60分高分，他所有的球種都可以拿來三振對手。儘管安德森的速球最高只有97英哩，均速92-94英哩，但有相當優異的位移。不過安德森曾動過TJ手術，因此有健康上的疑慮。

安德森來自LSU，是海盜狀元史基斯的學弟。（路透）

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