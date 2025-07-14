中職》味全龍隊前球員曾傳昇玩德撲被辦賭博罪 一審判無罪

曾傳昇。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者張文川／台北報導〕職棒味全龍隊前球員曾傳昇，去年1月被警方查獲在一處士林夜市內的民宅賭德州撲克，士林地檢署去年10偵結，依賭博罪起訴曾傳昇等人；士林地院審理，今判曾傳昇無罪。可上訴。

檢警前年底接獲檢舉，吳姓男子於前年6月在士林夜市內承租一處民宅，當作德州撲克賭場，僱用游男等8人擔任荷官，入場賭客每人須繳3400或6600元，其中3000元或6000元作為賭金，換成籌碼，其餘400元或600則是吳男的場地營利。

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警方獲報向士林地檢署報請指揮偵辦，去年1月5日下午持搜索票衝進賭場，查獲包括曾傳昇在內的13名賭客。

曾男等賭客，都僅坦承玩德州撲克、否認賭博，辯稱是在競技比賽，而8名荷官也採相同辯詞。

士檢調查，現場賭客拿到荷官發的牌後，決定加注或放棄，再由賭客選出5張最有利的牌面後，進行比大小決定輸贏，並依排名向吳男換回相當比例的現金。

士檢偵結認為，曾傳昇等13人的行為構成賭博罪嫌，依賭博罪嫌起訴，吳姓賭場經營者與8名荷官則依意圖營利供給賭博場所及聚眾賭博罪。

案經士林地院審理，今天宣判，判曾傳昇等人無罪，判決理由尚未公布。全案仍可上訴。

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