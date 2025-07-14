中信女孩熱情應援！城鎮韌性演習宣導進棒球場 球迷大讚：太有感

警方近日到洲際棒球場，中信女孩應援宣導。（警方提供）

〔記者許國楨／台中報導〕因應7月15日即將登場的中部「2025城鎮韌性（防空）演習」，台中市第五分局近日別出心裁前進洲際棒球場，在中信兄弟主場賽事現場，聯手啦啦隊「中信女孩」進行宣導，用青春笑容與親切互動傳遞防空避難知識，讓硬梆梆的演習資訊，也能變得有溫度又有記憶點！

當天兩位中信女孩身穿應援制服，手持防空演習海報，站上球拍照熱點與球迷互動，更透過場內計分板大螢幕滾動播放演習資訊，現場超過1萬2千名觀眾不僅看得津津有味，還有球迷直呼：「這才是真正的全民國防！」

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第五分局長劉其賢表示，今年中部地區「城鎮韌性（防空）演習」將於7月15日下午1點半至2點實施，為時30分鐘，屆時將發放警報及「空中威脅告警系統」手機警訊，演習期間實施人車管制，在外行人、車輛均須接受警察及民防人員引導進行疏散避難，高速公路則依「准下不准上」原則於各交流道管制。

而室內外營業及各項活動均暫停，業者及工作人員協助顧客就近避難或至遠離窗戶的兼顧區域，違反規定者可依民防法第25條，處3萬元以上，15萬元以下罰鍰。

另為了讓民眾輕鬆掌握避難資訊，警方也呼籲下載「警政服務APP」查詢附近防空避難地點，或加入台中市警察局LINE官方帳號，即可迅速掌握周邊避難點，還能直接用Google地圖導航，快速又安心。

警方提醒民眾避難注意事項。（警方提供）

中部「2025城鎮韌性（防空）演習」15日登場。（警方提供）

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