桌球》只打41場比賽就重回世界排名第6 抗癌鬥士朱雨玲締造桌壇傳奇

朱雨玲奪下美國大滿貫賽冠軍，世界排名將挺進第6名。（取自WTT官網）

李冠霖／核稿編輯

〔記者許明禮／綜合報導〕30歲的「抗癌鬥士」朱雨玲，今天在2025年WTT美國大滿貫賽女單決賽以4:2逆轉20歲中國新星陳熠，贏得生涯首座大滿貫賽冠軍，本週世界排名也將從14名上升至第6名，她從去年9月復出至今，只打了10站、41場比賽就重返世界排名前10，寫下超勵志的篇章。

2018年曾高居世界排名第一的朱雨玲，2021年因罹患甲狀腺癌退出中國國家隊，在戰勝病魔後去年改披澳門隊戰袍，在澳門冠軍賽正式復出。這次美國大滿貫賽她一路擊敗德國溫特、葡萄牙邵傑妮，16強再以3:1扳倒世界排名第２的王曼昱，隨後又撂倒南韓申裕斌、日本伊藤美誠，決賽再克服局數0:2落後逆轉陳熠封后。

請繼續往下閱讀...

朱雨玲表示，她和陳熠的技術、打法和特點有些相似，這一場比的不是當今乒壇講究的速度、力量，而是旋轉、耐性及韌性，「賽前我說，決賽沒有任何戰術是有效的，兩強相遇智者勝，但今天是兩強相遇韌者勝。」

朱雨玲說，這場比賽她彷彿回到10年前的打法，雖然在當今乒乓球技術快速發展下，這種打法不是最先進的，但今天比賽當下卻是最實惠的。她也盛讚陳熠這次表現非常搶眼，「她在場上也不是最先進的技術，但卻有一種超出她年齡的閱歷與穩定，是她最寶貴的地方，也好像看到年輕的自己，希望她能繼續不卑不亢的做自己，不要在乎外界的評價，做好她自己。」

目前擔任天津大學副教授的朱雨玲也感謝學生從她復出以來不斷鼓勵她，有一次她覺得比賽太緊張了，又沒系統化訓練，很怕輸給名不見經傳的選手。結果學生使出激將法說道，「要不，我去打吧！既然妳那麼怕輸，就別去參加比賽了，不參加比賽就永遠不會輸！」這一番話也徹底打動朱雨玲，並帶給她無窮的力量。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法