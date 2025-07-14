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亞洲盃女籃》林育庭繳13分 台灣隊44分差痛宰印度收2連勝

2025/07/14 18:15

林育庭。（取自FIBA官網）林育庭。（取自FIBA官網）

李冠霖／核稿編輯

〔記者粘藐云／綜合報導〕台灣隊今天在2025亞洲盃女子籃球賽小組賽第2戰遭遇印度，全員都有得分紀錄，林育庭攻下全隊最高13分，助隊83：39痛宰對手，收下2連勝。

台灣女籃在上屆亞洲盃失利被降到二級，這次在會內小組賽和大溪地、印度及哈薩克同組，分組第1可直接晉級4強，第2、3名得打4強資格賽，爭取最後2席資格，唯有冠軍可重新回到一級。

台灣隊前役大勝大溪地84分，在亞洲盃二級會內賽首勝開胡，今天面對印度要挑戰2連勝，而印度陣中有5名超過180公分的球員，具有身高優勢。

面對身材高大的印度，台灣隊開賽有些施展不開，首節打完暫時以9分領先，但進入第2節找到準星，在陳薇安、林文佑火力串連下拉出一波10：2攻勢，一舉將領先擴大到雙位數，半場打完暫時以39：19領先。上半場台灣隊團隊命中率43.7%，可惜三分球找不到準星，10投僅2中，全隊進攻多點開花，黃鈴娟拿下6分為全隊最高，彭曉彤、林育庭和林文佑都進帳5分。

易籃後，台灣隊攻守穩定輸出，也不給印度任何逆襲的機會，穩穩收下第2勝。台灣隊今天2人得分上雙，團隊命中率46% ，林育庭貢獻13分，陳晏宇進帳10分、6籃板，但三分球20投僅5中，命中率並不理想。

彭詩晴。（取自FIBA官網）彭詩晴。（取自FIBA官網）
林文佑。（取自FIBA官網）林文佑。（取自FIBA官網）
林文佑。（取自FIBA官網）林文佑。（取自FIBA官網）
彭曉彤。（取自FIBA官網）彭曉彤。（取自FIBA官網）
黃鈴娟。（取自FIBA官網）黃鈴娟。（取自FIBA官網）
邱啟益。（取自FIBA官網）邱啟益。（取自FIBA官網）

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